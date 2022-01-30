طريقة عمل كرات البسبوسة مثل المحلات بمكونات اقتصادية وسهلة

يجب أن نشير في البداية أن البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية حيث تعتبر من أشهر أنواع الحلويات في الوطن العربي والتي يفضل تناولها دائما حيث تعتبر من الحلويات ايضا التي يتم تقديمها دائما في العديد من المناسبات وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل حيث يمكنكم عمل البسبوسة لأكثر من شكل وأكثر من طريقة أيضا، تابعوا معانا المقادير وطريقة التحضير بكل سهولة خلال الفقرات القادمة، كما لا تحتاج كرات البسبوسة إلى وقت كبير ولا نحتاج أيضا إلى العديد من المكونات تابعوا معانا.

طريقة عمل كرات البسبوسة

يمكنكم عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

سميد ناعم بمقدار أربعة أكواب متوسطة.

زبادي كامل الدسم بمقدار كوب واحد.

سمنة مذابة بمقدار كوب فقط.

جوز هند مبشور بـ مقدار ربع كيلو.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

مكسرات بكمية حسب الرغبة.

طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة

يمكنكم عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في وعاء عميق اخلطي كمية السميد الكاملة مع كمية السمنة السائل حتى يتجانسوا تمامًا.

نضيف جميع المكونات الأخرى ماعدا المكسرات وجوز الهند مع الاستمرار في الخلط والعجن حتى تصبح عجينة بطريقة سهلة التشكيل.

أحضر صينية خبز قومي بدهنها بالزبدة ورشيها بالدقيق لتشكيل طبقة عازلة.

تتشكل العجينة على شكل كرات صغيرة محشوة بالمكسرات وجوز الهند ثم تكدس في المقلاة مع الحرص على ترك مسافة معقولة بينهما.

ثم ضعه في الفرن عند درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة.

بمجرد أن يصبح لونه ذهبيًا يخرجونه ويقدمونه باردًا وبالهنا والشفا.

نصائح عند تحضير كرات البسبوسة