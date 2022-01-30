بمكونات اقتصادية اعملي أرز بالحمص بطعم رائع ومذاق مميز

يعد الأرز بالحمص من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما يعرف عن الحمص بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضير وجبات مختلفة ومتنوعة غير المعتاد عليها، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز والحمص، كما انها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الأرز بالحمص الشهية في المنزل.

مقادير عمل أرز بالحمص

يحتوي الأرز بالحمص على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ كوب من الأرز.

كوب من الحمص المسلوق.

ملعقة صغيرة بذور كراوية مطحونة.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من الماء.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الأرز بالحمص الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به الزيت مع البصل ونقلبهم جيداً على النار حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة الحمص المسلوق مع البصل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الملح مع الكمون والكراوية إلى البصل ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الأرز مع التقليب، بعد ذلك نضيف الماء ونغطي الإناء حتى يغلي. عند ظهور ثقوب على سطح الارز نقوم بتقليب المكونات ونهدأ النار ونتركه على النار لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى ينضج. بعد ذلك نضع الأرز بالحمص على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق أرز بالحمص لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد دقيق الحمص على البشرة

هناك عدة فوائد لدقيق الحمص على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-