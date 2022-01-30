طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات في المنزل

تعتبر العجة من الأكلات الشعبية المعروفة على مستوى العالم والتي يفضلها الكثير من الكبار والصغار وتعد من الوجبات التي يتناولها العديد من المصريين في الإفطار لأنها وجبة خفيفة وتتميز بطعم شهي ولذيذ وتحتوي العجة على قيم غذائية مفيدة لأنها تحتوي على خضراوات وبيض وتحتوي على بروتينات وفيتامين أ وتقوي جهاز المناعة وتحمي من هشاشة العظام لأنها تحتوي على البيض واللبن وفي هذا المقال سوف نقدم لكن طريقة عمل العجة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل العجة المصرية بالخضراوات

نقدم ابسط مكونات لعمل العجة:

عدد ست بيضات

حبة طماطم

بصلة كبيرة

عدد 2 من الفلفل الرومي

نصف كوب دقيق

قرن من الفلفل الشطة

حزمة من الكزبرة الخضراء والبقدونس

ملعقة توابل صغيرة من الفلفل الأسود

رشة من الملح

طريقة تحضير العجة في المنزل

نقوم بإحضار طاسة ونضع بها قليل من الزيت ونقوم بتقطيع البصلة ونضعها في الطاسة.

نقلب البصل حتى يعطي لون أصفر نقوم برفعها من على النار ونتركها.

نحضر وعاء ونضع به البيض مع التوابل والبقدونس والكزبرة ونقوم بتقليبهم جيدا ونضيف عليهم الدقيق ونستمر في التقليب.

نقوم بإحضار صينية مدهونة ونضع بها البصل مع الخليط الذي تم تكوينه من البيض والدقيق ونقوم بوضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها ونقدمها في طبق التقديم مع العيش. وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير العجة بالبطاطس

أربع بيضات

أربعة من حبات البطاطس

ملعقتان من الدقيق

4 ملاعق من الزيت

نصف ملعقة توابل صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة توابل صغيرة من الكزبرة

ثلاث ملاعق توابل صغيرة من ملح الطعام

2 من البصل الأخضر ونقوم بفرمها جيدا

طريقة تحضير العجة بالبطاطس