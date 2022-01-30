طريقة عمل تشيز كيك الأصلية بطريقة الكافيهات وسر صوص الفراولة الرائع

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طريقة عمل تشيز كيك الأصلية المشهور بأمريكا أو كما يطلق علية نيويورك تشيز كيك، حيث أنها نالت شهرة پإعدادها، وهي حلوى غنية تتميز بأكثر من طبقة، الطبقة الاولى تتكون من بسكوت وزبدة وطبقة ثانية عبارة عن طبقة كريمية والطبقة ثالثة تكون من المربي أو فاكهة أو صوص، وانتشرت هذه الكيكة في جميع أنحاء العالم، ولكن تختلف في مكوناتها من بلد لآخر حسب ذوقه، واليوم سنتعلم الطريقة الأصلية بمقادير مظبوطة وبطريقة سهلة، وكيف نسويها في الفرن، بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار خيالية، أو تناولها في الكافيهات.
مقادير طريقة عمل تشيز كيك الأصلية
لعمل صينية مقاس ٢١
مكونات الطبقة الأولي
- بسكوت سادة الخاص المعلب حوالي ١٨٠ جم
- نصف كوب زبدة سائلة ومعلقة كبيرة ٩٠ جم
- لمن يحب تنكهيه البسكوت ممكن إضافة قرفة
طريقة عمل تشيز كيك الأصلية الطبقة الاولي
- نقوم بتكسير البسكويت حتي يسهل طحنه في الكبة ويصبح ناعم، أو وضعه في كيس وتكسيره حسب الموجود.
- نضع الزبدة علي البسكوت ونضربهم حتي يصبح مبلول وفي نفس الوقت يعطي ملمس الرمل.
- نضعه في الصينية المخصصة لتشيز كيك بعد رشها بالزيت، حتي نضمن عدم الالتصاق.
- نفرد البسكوت بالزبدة كطبقة جيدا في الصينية، ومن الممكن نضغط بظهر كوب، حتي نتأكد من أنها مضغوطة جيداً.
- نحضر مكعب زبدة وندهن الصينية من جوانب وتلف حواليها ورق زبدة، حتي تعطي شكل منظم ولا تلتصق الكريمة في الجوانب.
نلف الصينية من الخارج بورق ألومنيوم، حتي نضمن عدم دخول الماء، أثناء دخولها الفرن علي حمام مائي.
الطبقة الثانية
٦٠٠ جم جبنة كريمي
١٨٠ جم سكر
٢٠٠ ما كريمة خفق سائلة
٣ بيضات
فانيليا معلقة كبيرة
١/٢ معلقة صغيرة عصير ليمون
٣ ملاعق كبيرة نشا
٣٠٠ جم كريمية حامضة أو قشطة رائبة (ساور كريم) إذا لم تكن موجود يمكن تبديلها ١٥٠ كريمة خفق و زبادي ١٥٠ جم
طريقة تحضير الطبقة الثانية
- نضرب الجبنة الكريمي ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة مع السكر حتي يمتزجوا.
- نضيف الساور كريم أو بديله ونقوم بضربهم جميعا، ثم نضيف كريمة الخفق ونستمر بالضرب.
- إضافة البيض بالتدريج فنضيف بيضة ونضرب حتي تختفي ثم الثانية ثم الثالثة ونزود الفانيليا وعصير الليمون.
- نضع النشا علي ال خليط الكريمي والبيض، ونقلبهم بالاسباتيولا حتي لا يتطير النشا، ثم نخفقهم بالمضرب حتي يكون الخليط كريمي وناعم ثم نصبهم في الصينية.
- نسخن الفرن ١٨٠ قبل دخول التشيز ونقوم بوضع صينية فيها ماء، حتي نضع فيها صينية التشيز لعمل حمام مائي حتي لاتتشقق.
- تخبز لمدة نص ساعة علي درجة حرارة ١٨٠ ثم تخفض إلي ١٥٠ لمدة ٤٠إلي ٥٠ دقيق، ثم
- نطفئ الفرن ونتركها لمدة ساعة حتي يبرد الفرن تمام ثم نخرجها.
نطلعها بعد الساعة من الفرن لتبرد تماما ثم نضعها في الثلاجة طول الليل.
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