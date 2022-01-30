طريقة عمل تشيز كيك الأصلية بطريقة الكافيهات وسر صوص الفراولة الرائع

طريقة عمل تشيز كيك الأصلية المشهور بأمريكا أو كما يطلق علية نيويورك تشيز كيك، حيث أنها نالت شهرة پإعدادها، وهي حلوى غنية تتميز بأكثر من طبقة، الطبقة الاولى تتكون من بسكوت وزبدة وطبقة ثانية عبارة عن طبقة كريمية والطبقة ثالثة تكون من المربي أو فاكهة أو صوص، وانتشرت هذه الكيكة في جميع أنحاء العالم، ولكن تختلف في مكوناتها من بلد لآخر حسب ذوقه، واليوم سنتعلم الطريقة الأصلية بمقادير مظبوطة وبطريقة سهلة، وكيف نسويها في الفرن، بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار خيالية، أو تناولها في الكافيهات.

مقادير طريقة عمل تشيز كيك الأصلية

لعمل صينية مقاس ٢١

مكونات الطبقة الأولي

بسكوت سادة الخاص المعلب حوالي ١٨٠ جم

نصف كوب زبدة سائلة ومعلقة كبيرة ٩٠ جم

لمن يحب تنكهيه البسكوت ممكن إضافة قرفة

طريقة عمل تشيز كيك الأصلية الطبقة الاولي

نقوم بتكسير البسكويت حتي يسهل طحنه في الكبة ويصبح ناعم، أو وضعه في كيس وتكسيره حسب الموجود. نضع الزبدة علي البسكوت ونضربهم حتي يصبح مبلول وفي نفس الوقت يعطي ملمس الرمل. نضعه في الصينية المخصصة لتشيز كيك بعد رشها بالزيت، حتي نضمن عدم الالتصاق. نفرد البسكوت بالزبدة كطبقة جيدا في الصينية، ومن الممكن نضغط بظهر كوب، حتي نتأكد من أنها مضغوطة جيداً. نحضر مكعب زبدة وندهن الصينية من جوانب وتلف حواليها ورق زبدة، حتي تعطي شكل منظم ولا تلتصق الكريمة في الجوانب.

نلف الصينية من الخارج بورق ألومنيوم، حتي نضمن عدم دخول الماء، أثناء دخولها الفرن علي حمام مائي.

الطبقة الثانية

٦٠٠ جم جبنة كريمي

١٨٠ جم سكر

٢٠٠ ما كريمة خفق سائلة

٣ بيضات

فانيليا معلقة كبيرة

١/٢ معلقة صغيرة عصير ليمون

٣ ملاعق كبيرة نشا

٣٠٠ جم كريمية حامضة أو قشطة رائبة (ساور كريم) إذا لم تكن موجود يمكن تبديلها ١٥٠ كريمة خفق و زبادي ١٥٠ جم

طريقة تحضير الطبقة الثانية