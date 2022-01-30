وصفة حلويات سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة وبمذاق روعة ومميز جداً

وصفة حلويات سهلة وبسيطة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية لعمل الحلوى لكي تقدمها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها جاهزة من الخارج لضمان جودتها وصحتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضا، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة بجوز الهند والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والبهجة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة حلويات سهلة وبسيطة بألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات وصفة حلويات سهلة وبسيطة

تتكون وصفة حلويات من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

نصف لتر من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

باكيت فانيليا.

مقادير الطبقة الثانية

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

للتزيين

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وصفة حلويات سهلة وبسيطة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والنشا والفانيليا، ثم نقلب باستمرار على البارد حتى يتجانس الخليط وتذوب المكونات. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار، ونسكب الخليط في صينية بيركس ونساويه جيدا، ثم ندحل الصينية في الثلاجة لكي تتماسك الطبقة الأولى. بعد ذلك نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والكاكاو والنشا، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويذوب المكونات. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نسكب صوص الشوكولاتة فوق الطبقة الأولى ونساويه جيدا. بعد ذلك ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة. ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونزين الوجه بالشوكولاتة المبشورة. ثم نقطع الحلوى ونقدمها في أطباق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص التوفي

المكونات

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الكريمة الخام.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الماء والسكر، ثم نترك السكر حتى يذوب ويتكرمل. ثم نضيف إليه الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والنشا والكريمة، ثم نقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات. بعد ذلك نضيف خليط الحليب إلى الحلة، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويثقل القوام. ثم نضيف الملح والفانيليا ونقلبهم، ثم نسكب صوص التوفي في وعاء. بعد ذلك يكون صوص التوفي جاهز لعمل وصفة حلويات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل النوتيلا

المكونات

كوب من السكر البودرة.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب إلا ثلث من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من نكهة بندق أو الفانيليا.

طريقة التحضير