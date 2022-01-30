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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة الشهية بخلطة مميزة ونتيجة رائعة وبأقل التكاليف مثل المطاعم - ثقفني
تُعتبر الكفتة من ألذ الوجبات الأساسية المشهورة في مصر ودول الشرق الأوسط، لذلك يبحث الجميع عن طريقة عمل الكفتة الشهية في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، وأهم مكونين في هذه الوصفة اللحمة المفرومة والبصل، وسوف نعرض في هذا المقال الخطوات اللازمة لعمل كفتة لذيذة وسريعة.
طريقة عمل الكفتة الشهية
يمكن إتباع الخطوات التالية للحصول على وجبة كفتة سريعة ولذيذة.
مكونات الوصفة
- كيلو لحمة مفرومة.
- بصل عدد اثنين حبة.
- طماطم عدد اثنين حبة.
- بطاطس عدد أربع حبات.
- فلفل حار عدد اثنين حبة.
- كوبين من البقدونس المفروم ناعم.
- أربع ملاعق من زيت الزيتون على حسب الرغبة.
- ملعقة وربع من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- زعتر، على حسب الرغبة.
- دبس رمان عدد أربع ملاعق.
- قرفة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.
- زنجبيل مطحون بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير
- نقوم بببشر البصل بشرا ناعما، وبعد ذلك نصفيه جيداً من عصيره، ونضع عصير البصل جانباً.
- نقطع الطماطم إلى قطع صغيرة جدا.
- نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح دائرية، حتى يتم رصها في قاع صينية الفرن.
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه اللحمة المفرومة، ونضع عليها البصل المبشور، والطماطم، والبقدونس المفروم، ثم نضع كافة البهارات المذكورة في المكونات، ونضع مقدار زيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بعجن كافة هذه المكونات باليد جيداً، حتى تصبح عجينة متماسكة، ويمكن تشكيلها باليد.
- نحضر الصينية، وندهنها بقليل من السمنة الحيوانية، ونرص شرائح البطاطس في القاع، وعلى أطراف الصينية.
- نقوم بتشكيل عجينة الكفتة على شكل أصابع.
- ونقوم بعد ذلك ترص أصابع الكفتة في الصينية فوق شرائح البطاطس.
- نضع الفلفل الحار في الصينية أيضاً كما هو النكهة والزينة.
- ثم نحضر عصير البصل ونضع عليه القليل من الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ونقوم بدهن صوابع الكفتة بهذا العصير.
- نضع كوب من الماء في الصينية.
- تدخل الصينية الفرن الساخن، وكل عشر دقائق يتم دهنها مرة أخرى بعصير البصل، لكي تبقى طرية.
- نكرر آخر خطوة حتى تنضج الكفتة، وهكذا تكون وجبة الكفتة جاهزة للتقديم.
- يمكن تقديم الأرز والزبادي إلى جانبها.
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