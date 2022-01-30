طريقة عمل الكفتة الشهية بخلطة مميزة ونتيجة رائعة وبأقل التكاليف مثل المطاعم

تُعتبر الكفتة من ألذ الوجبات الأساسية المشهورة في مصر ودول الشرق الأوسط، لذلك يبحث الجميع عن طريقة عمل الكفتة الشهية في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، وأهم مكونين في هذه الوصفة اللحمة المفرومة والبصل، وسوف نعرض في هذا المقال الخطوات اللازمة لعمل كفتة لذيذة وسريعة.

طريقة عمل الكفتة الشهية

يمكن إتباع الخطوات التالية للحصول على وجبة كفتة سريعة ولذيذة.

مكونات الوصفة

كيلو لحمة مفرومة.

بصل عدد اثنين حبة.

طماطم عدد اثنين حبة.

بطاطس عدد أربع حبات.

فلفل حار عدد اثنين حبة.

كوبين من البقدونس المفروم ناعم.

أربع ملاعق من زيت الزيتون على حسب الرغبة.

ملعقة وربع من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

زعتر، على حسب الرغبة.

دبس رمان عدد أربع ملاعق.

قرفة مطحونة بمقدار ملعقة صغيرة.

زنجبيل مطحون بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير