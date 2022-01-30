البسبوسة الذهبية أذهلت كل من تذوقها هشة وتذوب في الفم وهذه هي أسرار نجاح الوصفة

تعد البسبوسة الذهبية من الأكلات المفضلة لدى الكثير لما فيها من نكهة جميلة وشكلك الذهبي اللذيذ، بالإضافة إلى المكونات السهلة البسيطة التي يمكن من خلالها عمل البسبوسة، من الحلويات الشرقية التي يفضل كثير من السيدات تقديمها وتقوم كثير من السيدات بعمل البسبوسه في رمضان ومناسبة البسبوسة للأعياد والمناسبات في التقديم.

البسبوسة الذهبية

يتم عمل البسبوسة ذات الشكل الرائع الذهبي من الحلويات اللذيذة الشرقية التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار ويمكن فعلها بمكونات سهلة وبسيطة ومقادير سهلة توجد في كل بيت وغير مكلفه واحصلي على احلى بسبوسة مثل المحلات وهي:

سميد البسبوسة بمقدار كوب.

حليب بودر بمقدار كوب واحد.

زيت بمقدار نصف كوب.

قشطة بمقدار 2 علبة.

سكر بمقدار ثلاث أرباع كوب.

بيكنج بودر مقدار ملعقة كبيرة.

حليب بمقدار علبة.

سكر بمقدار كوب وحسب الرغبة في نسبة الحلو.

سر البسبوسة الجاهزة

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه المكونات السميد و القشطة والزيت والبيكنج بودر والحليب والسكر ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى تمتزج.

أولا نقوم بوضع الحليب على النار و نقوم بتحميص الحليب وذلك عن طريق استخدام المقلاة.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية من نوع بايركس ونقوم بوضع خليط السميد في الصينية ونقوم بوضع الخليط إلى الصينية.

ثم نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة احمرار وجه الصينية، ونقوم بوضع الصينية في الفرن على حتى تنضج الصينية ويحمر وجهها.

بعد ذلك نقوم بوضع على البسبوسة بعد خروجها من الفرن الحليب.

ثم نترك الصينية بعد سقيها بالحليب حتى تبرد ونقوم بوضعها في الثلاجة حتى مدة من الزمن لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بتزيين الصينية بأي من أنواع المكسرات ومواد التزيين المتاحة لديك في البيت.

في النهاية نكون وضحنا البسبوسة الذهبية ذات اللون الذهبي الجميل والطعم اللذيذ من الحلويات الشرقية التي تقوم بعملها كل ست بيت من الحلويات المناسبة لأعياد الميلاد والمناسبات ويمكن فعلها في البيت بمقادير سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة وموجدة في كل بيت، مكونات غير مكلفة على الإطلاق، يمكن فعلها في البيت بسهولة لضمان مكوناتها الصحية اللذيذة.