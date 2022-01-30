أظهري جمالك.. كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريدها وتفتيح البشرة 4 درجات من أول استعمال

كريم الخميرة لنفخ الخدود، ظهر في الآونة الاخيرة ما يسمى كريم تسمين الوجه بالخميرة مما دفع العديد من السيدات والبنات الذين يودون نفخ خدودها بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو كريم الخميرة وهو عباره عن خلطه يتم تحضيرها تقوم بنفخ الخدود والصدر وتبيضها وإعطائهم الصورة التي ترغبون بها.

كريم الخميرة لنفخ الخدود

يعتبر كريم الخميره البيره من الكريمات التي تفيد البشرة كثيرا سواء بالتفتيح أو بالحيوية والتحفيز الذي يعطيها للبشرة، فهو كريم مفيد يقوم بعلاج كافة المشاكل التي تظهر على البشرة ويساعد في التخلص من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين كما يقوم بالتخلص من الخطوط الرفيعة في الوجه التي تعتبر من علامات نقص الكولاجين.

كريم خميرة البيرة لتبييض الوجه

المكونات المطلوبة لتحضير كريم الخميرة

ملعقتان كبيرتان من الخميرة البيرة.

معلقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي.

عدد 3 كبسوله من فيتامين أ.

ملعقتان من عسل النحل الأبيض.

معلقه كبيره من ماء الورد.

كريم خميرة البيرة الاصلي

في اناء نقوم بخلط جميع المكونات في الاناء وافراغ الكبسولات عليهم ويتم تقليبهم جيدا حتي تحصلين علي التجانس المطلوب.

ثم قومي باحضار علبة ذات غطاء و افرغي محتويات الكريم بداخلها حتى تعودين الي استعماله مرة أخرى كلما تريدين ويراعي أن تقومي باستعماله مرتين الى ثلاث في اليوم.

كيفية استخدام كريم خميرة البيرة للوجه

نقوم بوضع بعضا من الكريم بكمية بسيطة على الوجه أو اليد.

ويتم تدليكه بحركات دائرية بسيطة كالمساج لمدة خمس دقائق.

ثم يترك على البشرة لمدة نصف ساعة كاملة حتى تقوم البشرة تتشرب الكريم تماما.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر جيدا، يراعي أن تقومي باستعمال الكريم من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم لضمان الحصول على النتائج المطلوبة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن كريم الخميرة لنفخ الخدود وتحدثنا أيضا عن طريقه إعداده وكيفية حفظه ونود تذكيركم بأننا قمنا بذكر طريقه الاستعمال، ولكن يجب تجربة الكريم أولاً قبل الاستخدام على اليد أو خلف الأذن للتأكد من أنه مناسب للبشرة .