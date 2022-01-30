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عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن الشعر هو تاج الرأس الذي يشكل فارقا كبيرا في المظهر الخارجي للشخص، و يمده بالكثير من الثقة بالنفس ليس فقط للنساء بل الرجال أيضا و الذي يحرص الكثير منهم على ظهور شعره بالشكل المناسب، و على الرغم من أن الشعر يساعدنا كثيرا في تحديد هوية الشخص، إلا أنه يلعب دورا كبيرا في حالة فقدانه حيث يسبب لم يعاني من التساقط أو فقدانه الكامل إحباطا، ولكن الخبر السار هنا هو أن حدوث تساقط الشعر هو أمر ليس خارج عن السيطرة بل أصبح شيئا يمكن التعامل معه و الحد منه، فقد اكتشف الأطباء أن قيام الشخص الذي يعاني من حدوث تساقط في شعر الرأس يمكنه القيام بأمور معينة يمكنها الحد من التساقط، ومنها على سبيل المثال: النظام الغذائي له والتحكم في مستويات التوتر التي يمر بها، بل و كيفية الاستحمام والتي لها دورا كبيرا في هذه الحالة و نتكلم عنها بمزيد من التفصيل من خلال مقالنا التالي.

تحذير الأطباء من الاستحمام بهذه الطريقة حفاظا على الشعر ومنعه من التساقط

فقد أكدت أحدث الدراسات الطبية و التي أجريت في هذا الِشأن، أن كيفية الاستحمام يمكنها أن تحدث فارقا كبيرا في مقدار التساقط الذي يحدث في الشعر، حيث كشفت عن أن استخدام الماء شديد السخونة في أثناء غسل الشعر يعمل بشكل كبير في زيادة عملية التساقط.

ومؤخرا كشفت الأكاديمية الأميركية المتخصصة في طب الجلد أن الانسان يمكنه فقدان خصل من شعره تتراوح فيما بين 50 الى 100 خصلة خلال اليوم الواحد و لهذا يتم وصفه بأنه أمر طبيعي، وأكدت على أن الماء الساخن يعمل بشكل مباشر على زيادة هذا العدد مع مرور الوقت.

كيف يعمل الماء الساخن على زيادة حدوث تساقط الشعر ؟

ولكي نتعرف على كيفية عمل الماء الساخن في عملية زيادة التساقط ، نجد أن الماء الساخن يبدأ في تدمير بروتين الكيراتين الموجود في الشعر، كما إنه يزيل الزيوت الطبيعية التي توجد في فروة الرأس وهو ما يجعل الشعر يصبح جافا وضعيفا.

ولكي نبتعد تماما عن ذلك نجد أن الحل سهل وبسيط، وهو: القيام بغسل الرأس باستخدام الماء الفاتر، ثم شطفه

بعد ذلك باستخدام الماء البارد.

لماذا يعتبر الماء الدافئ هو الخيار الأمثل لغسل الشعر؟

يرجع السبب لكون الماء الدافئ هو الخيار الأمثل لغسل الشعر هو، إن الماء الدافئ أو الفاتر كافي من أجل المساعدة

في إذابة الزيوت التي توجد في فروة الرأس دون أن تسبب تجفيف الشعر أو تجفيف الجلد.

أما عن سبب أفضلية استخدام الماء البارد في عملية شطف الشعر، حيث أنه يساعد في عملية سد طبقة بشرة

الشعر، كما أنها تعمل في الحفاظ على رطوبة الشعر و تعمل على منع تكسرها.