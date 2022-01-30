سريعة واقتصادية.. فطائر المقلاة السائلة لألذ فطير مورق وطعمه رهيب بأي حشوة تحبيها

فطائر المقلاة السائلة، تعتبر فطائر المقلاة السائلة من أسهل أنواع الفطائر حيث أنها لا تحتاج الى عجن ولا تحتاج إلى أن تبذلي مجهودا لتحضيرها وقد شوهد في مؤشر البحث أن هناك فئة كبيرة من السيدات يبحثن عن اكلات لا تحتاج إلى الكثير من الوقت وفي نفس الوقت صحي ولا يختلف كثيرا عن الذي يلجأ اطفالنا الى شرائه من المطاعم.

فطائر المقلاة السائلة

المكونات المطلوبة

4 كأس من الدقيق.

كأس ونصف من الماء.

معلقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزعتر.

عدد 2 بيضه متوسطه الحجم.

كأس ونصف من الحليب الدافئ.

ثلاث معالق كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

ثلاث معالق من الفلفل الأخضر المفروم.

بصله صغيره مفرومة.

جزره صغيره مبشورة.

ثلاثه معالق من الفلفل الاصفر المفروم.

4 قطع من الجبن المثلثات التي تفضلونها.

ثلاثه معالق من البقدونس المفروم.

علبه واحدة من التونة.

5 معالق من الزيت.

فطائر تركية هشة ورطبة كالقطن

في وعاء نقوم بوضع الماء والحليب والسكر والملح والخميرة ونقوم بالتقليب حتى يتجانسوا جيدا ثم نضع البيض والزيت النباتي و الزعتر ونستمر في التقليب ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا، ثم نقوم بترك الوعاء جانبا بعد تغطيته بكيس من البلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة.

نقوم باضافة علبة التونة التونة والبقدونس والفلفل الالوان والجبنه المثلثات ونقلبهم جيدا جدا.

نضع مقلاة على النار من الأنواع الغير قابلة للالتصاق ثم ندهنها بالزيت ثم نضع من الخليط مقدار خمسة إلى 7 معالق كبيره.

نضع مقلاة على النار من الأنواع الغير قابلة للالتصاق ثم ندهنها بالزيت ثم نضع من الخليط مقدار خمسة إلى 7 معالق كبيره. تترك الى أن تاخذ اللون الذهبي ثم تقلب علي الجهه الاخري مع مراعاة أن نقوم بدهنها لتكتسب نفس اللون ويكرر الى ان ينتهي الخليط.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم مقالنا الذي قمنا بالتحدث فيه عن فطائر المقلاة السائلة التي تعتبر من أسهل أنواع الفطائر التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وستجد الكثير من الحب من أطفالك، وتعد من أفضل وأسرع الفطائر التي يمكنكِ إعدادها بدون تعب أو مجهود والكثير من الوقت.