مقشر طبيعي للوجه الحساس يفتح البشرة 4 درجات ويزيل البقع وآثار الحبوب بدون مكياج

مقشر طبيعي للوجه الحساس، من الطبيعي أن يكون لكل سيدة طريقتها الخاصة، في المقشر الخاص بها؛ لأنها تتخلص من أي جلد ميت، والسيدات التي يكون في بشرتها حبوب كثيرة، المقشر يعالج الحبوب في التخلص منها؛ ويكون الوجه نقي جداً ولا يوجد به أي عيوب.

مقشر طبيعي للوجه الحساس

تبحث اغلب النساء عن مقش للوجه طبيعي، حتى لا يضر البشرة و يكون امن على البشرة يعطيك تفتيح ونضارة للبشرة وأشهرها هو مقشر الأرز.

المكونات

معلقتين صغيره ماء ورد.

معلقة صغيرة أرز.

نصف ليمونة.

الطريقة

أولا في طبق قومي بوضع الأرز على ماء ورد.

بعد ذلك عصر النصف ليمونة عليهم.

ثم بعدها تقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك ووضع الوصفة على الوجه.

ثم بعد ربع ساعة، غسل الوجه بمياه دافئة.

صنفرة طبيعية للوجه الحساس

طريقة عمل صنفرة طبيعية للوجه و البشرة بسهولة فقط اتبع الاتي:

المكونات

معلقتين صفيره من قشر البرتقال.

ومعلقتين من الشوفان.

معلقة كبيرة عسل أبيض.

ومعلقة كبيرة مياه باردة.

الطريقة

أولا في طبق وضع قشر البرتقال بعد طحنه، وعليه شوفان والعسل ومعلقة المياه.

أول شيء، قومي بغسل الوجه جيداً.

بعد ذلك ووضع الوصفة على الوجه.

ثم بعد ذلك غسل الوجه، بمياه دافئة بعد خمسة دقائق.

بعدها وضع الكريم المرطب.

صنفرة للوجة للبشرة الحساسة

المكونات

معلقة كبيرة شوفان.

ربع معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة زيت الزيتون.

ومعلقة مياه باردة.

الطريقة

أولا في طبق وضع الشوفان مع الملح.

بعد ذلك وضع زيت الزيتون ومياه باردة.

ثم واستخدام الوصفة، بعد ذلك على الوجه وفرك الوجه بحركة دائرية.

بعد ذلك غسل الوجه بعد ربع ساعة.

تستخدمه أكثر السيدات، الذي يكون وجههم حساس.

ماسك صنفرة للوجه

المكونات

واحدة موز.

معلقة صغيرة شوفان.

ومعلقة عسل أبيض.

الطريقة

أولا في طبق قومي بهرس الموزة جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الشوفان والعسل الأبيض.

ثم يتم بعد ذلك تقلبيهم مع بعضهم تماماً.

بعد ذلك ضع الماسك على وجهك، وأفركي الوجه جيداً.

ثم بعد ربع ساعة، غسل الوجه بمياه باردة.

فوائد الشوفان للوجه

الشوفان به كثير من المواد الغذائية للوجه.

يدخل الشوفان في أنواع كثيرة من الميك أب.

يعمل على ترطيب البشرة دائماً.

يخفي وجود الحبوب والنمش.

يستخدمه بعض الأشخاص، لعلاج أمراض الجلد.

يفتح البشرة جداً.

في هذه المقالة تحدثنا عن مقشر طبيعي للوجه الحساس، وعن مقشر الأرز بمكوناته وطريقة تحضيره، ومقشر البرتقال مع الشوفان بمكوناته وطريقة تحضيره، ومقشر الشوفان والموز بمكوناته وطريقة تحضيره، وفوائد الشوفان للوجه، الذي بجعل البشرة نظيفة وضد الشمس وتهاجم أي بكتيريا.