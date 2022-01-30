نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الهالات السوداء تحت العين بماسكات طبيعية من مطبخك غير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تؤثر علي جمال الوجه فتسبب الأحراج مما يجعل النساء تلجأ إلي إخفائها بمساحيق التجميل، ولكي نتخلص من هذه الهالات لأبد من معرفة سبب وجودها حتي تختفي دون رجعة حتي نحصل على بشرة صافية وأكثر إشراقا.وتتعدد أسباب ظهور الهالات إلي عادات حياتية خاطئة أو صحية، فمن الممكن أن يكون السبب صحي فعلي سبيل المثال سوء التغذية والانيميا، من أهم الأسباب التي تجعلها تظهر تحت العين وهرمونات الحمل وأحياناً الوراثة تلعب دور، كذلك عدم أخذ قسط وافر من النوم والارهاق والقلق والتوتر يكون من أيضاً من الأسباب، بالإضافة إلي عدم شرب كمية كافية من الماء والنوم بالمكياج دون مسحه كلها سلوكيات خاطئة تظهر الهالات أسفل العين.

ماسكات من المنزل لإزالة الهالات السوداء

حتي نرجع ثقتنا بأنفسنا نقوم بعمل أقنعة طبيعية، تساعد علي راحة العينين من الأجهاد والسواد وفي نفس الوقت موجودة وغير مكلفة.

قناع جوز الهند المنزلي

أحد الماسكات التي نجحت بطريقة جيدة في التخلص من السواد الموجود تحت العين والتورأم فلا نحتاج سواء أن ندهن وندك تحت العين يوميا بنقطتين من زيت جوز الهند، حتي تختفي بشكل سريع.

ماسك الشاي

الكثير منا لم يسمع عن هذا القناع الرائع الذي غالباً ما نرميه، ولكن اليوم سنتعرف على فعاليته في إزالة الانتفاخ والسواد الموجود أسفل العين فكل أنواع الشاى الأخضر والأسود وأيضاً الأعشاب بعد استخدامها لا نرميها بل نضعها في الثلاجة 10دقائق، ثم ندلك بها العين حوالي ربع ساعة، حتي تختفي هذه الأماكن الداكنة تحت العين.

ماسك الخيار المنزلي

يعلم الكثير فوائد الخيار في الترطيب مما يجعله من أهم الماسكات المستخدمة في علاج تهيج العين وتورمها.

نقطع الخيار ونتركها في الثلاجة نص ساعة حتي تبرد، نضعها حول العين ونتركها نص ساعة ثم نشطفها بالماء البارد.

عصير البرتقال

لأن عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A و C والتي قد تساعد في القضاء على البقع تحت العينين يوصى بخلط بضع قطرات من الجلسرين مع العصير ثم نقع قطعة من القطن ووضع الخليط تحت القدر. لعدة دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى مثل الحساسية أو فقر الدم اتباع خطة العلاج التي ستحل مشاكلهم بالنسبة لأولئك الذين يستيقظون بعيون منتفخة فإن شحمة الأذن المرتفعة واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم واستخدام كمادات باردة على الجفون قد يكون مفيدًا.

تناولنا ماسكات طبيعيه من المنزل سريعة التحضير وغير مكلفة إطلاقاً تساعد البشرة في رجوعها إلي جمالها ونضارتها دون اللجوء إلى الكريمات التجميلية من الصيدلية لإخفائها، والتي من شأنها تسبب أضرار بالبشرة لأنها مصنعة من مواد كيميائية، كل ما تطلبه فقط المواظبة علي استخدام الوصفات الطبيعية التي ذكرناها حتي تعطي نتيجة جيدة.