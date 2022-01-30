استخدمي كريم لبان الذكر والفازلين أقوي كولاجين طبيعي للبشرة

يعتبر كريم لبان الذكر والفازلين ، من أحسن أنواع الكريمات التي تعطي البشرة نضارة وحيوية غير عادية، فهو قوي وفعال جداً، ويحتوي علي مكونات طبيعية 100%، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل من بعد استخدامك لهذا الكريم، لأنه يعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات وتجديد الخلايا، يزيل أيضاً التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، لاحتوائه علي عناصر مضادة للأكسدة، فهو من أقوي وأفضل أنواع الكريمات التي تعالج جميع مشاكل البشرة، لاحتوائه علي الكولاجين اللازم للبشرة، يعالج أيضاً أثار حب الشباب والهالات السوداء حول العين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين

هناك مكونات بسيطة لعمل هذا الكريم في المنزل بكل سهولة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من لبان الذكر.

2 معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة من النشا.

5 ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بطحن معلقة لبان الذكر، في الخلاط الكهربائي جيداً. ثم نحضر طبق صغير، ونضع فيه لبان الذكر المطحون، والنشا وزيت اللوز وقليل من الماء، ونخلط جميع المكونات جيداً. بعد ذلك نضع المكونات السابقة، علي نار هادئة حتي يصبح الخليط كريمي ثقيل. ثم نضيف الفازلين علي الخليط السابق، ونقلبهم مع بعضهم جيداً. بعد كدة نحضر علبة فارغة صغيرة، ونظيفة ومحكمة الغلق ونضع بها الكريم، ثم نضعها في الثلاجة. ثم نستخدم هذا الكريم يومياً كل ليلة، ونتركه حتي الصباح، ثم نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء. كمية هذا الكريم تكفي، لمدة أسبوع فقط لا غير.

فوائد كريم لبان الذكر والفازلين

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده المذهلة وهي كالاتي:-