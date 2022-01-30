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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الباندا الشهية ذات الطبقات العديدة وطعم ولا في الأحلام - ثقفني
طريقة عمل كيكة الباندا الشهية، الكيكة الباردة أحد أنواع الكيك التي انتشرت مؤخرا ولا تخلو منها حفلات السمر وحفلات أعياد الميلاد وعلى الرغم من سهولة إعدادها ولكن طعمها غاية في الروعة والجمال فهي يمكن إعدادها في دقائق معدودة دون الحاجة الفرن وتعد بعدة نكهات مختلفة كلا حسب رغبته الخاصة.
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مكونات عمل كيك الباندا البارد
يتكون الكيك من عدة طبقات باردة مختلفة لذلك سنعرض مكونات كل طبقة على حدا
مكونات الطبقة الأولى
- بسكويت سادة 200 جرام.
- الكاكاو 3 ملاعق كبيرة.
- السكر 4 ملاعق كبيرة.
- الزبدة 4 ملاعق كبيرة.
- الماء نصف كوب
مقادير الطبقة الثانية
- اللبن 3 كوب إلا ربع.
- السكر نصف كوب.
- النشاء 3 ملاعق كبيرة.
- الدقيق 4 ملاعق كبيرة.
- الزبدة ملعقة كبيرة.
- فانيليا تفضل سائلة.
- ذرة ملح.
مكونات الطبقة الثالثة
- حليب بارد مقدار نصف كوب.
- كريم شانتيه مقدار باكو صغير.
طريقة تحضير كعكة الباندا الباردة التي تذوب في الفم
- توضع مكونات الطبقة الأولى السكر والزبدة والكاكاو والماء فى وعاء على النار حتى تتجانس المكونات.
- يكسر البسكويت قطع صغيرة نسبيا ويوضع عليها الخليط البارد ويصب في طاسة بيركس.
- يتم تسوية الطبقة باليد ثم توضع في الثلاجة.
- الطبقة الثانية توضع جميع المقادير الدقيق والنشا والسكر اللبن وذرة الملح ويقلبوا معا ثم يرفعوا على النار.
- عندما يثقل قوام الخليط يتم إضافة الفانيليا والزبدة حتى تذوب .
- يرفع من على النار وتوضع الطبقة الصينية بعد إخراجها من الثلاجة وتوضع مرة أخرى فى الثلاجة حتى تتماسك الطبقات.
- الطبقة الثالثة يضرب الكريم شانتيه واللبن البارد فى وعاء عميق حتى يصبح قوامه سميك ثم يضاف إلى الطينية ويدخل الثلاجة لمدة ساعة.
- يمكن إضافة طبقة أخرى تذوب قطع الشوكولاتة في الحليب على النار والرد وتصب على الوجه وتترك في الثلاجة 3 ساعات وتقدم باردة.
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