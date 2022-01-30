طريقة عمل كيكة الباندا الشهية ذات الطبقات العديدة وطعم ولا في الأحلام

طريقة عمل كيكة الباندا الشهية، الكيكة الباردة أحد أنواع الكيك التي انتشرت مؤخرا ولا تخلو منها حفلات السمر وحفلات أعياد الميلاد وعلى الرغم من سهولة إعدادها ولكن طعمها غاية في الروعة والجمال فهي يمكن إعدادها في دقائق معدودة دون الحاجة الفرن وتعد بعدة نكهات مختلفة كلا حسب رغبته الخاصة.

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مكونات عمل كيك الباندا البارد

يتكون الكيك من عدة طبقات باردة مختلفة لذلك سنعرض مكونات كل طبقة على حدا

مكونات الطبقة الأولى

بسكويت سادة 200 جرام.

الكاكاو 3 ملاعق كبيرة.

السكر 4 ملاعق كبيرة.

الزبدة 4 ملاعق كبيرة.

الماء نصف كوب

مقادير الطبقة الثانية

اللبن 3 كوب إلا ربع.

السكر نصف كوب.

النشاء 3 ملاعق كبيرة.

الدقيق 4 ملاعق كبيرة.

الزبدة ملعقة كبيرة.

فانيليا تفضل سائلة.

ذرة ملح.

مكونات الطبقة الثالثة

حليب بارد مقدار نصف كوب.

كريم شانتيه مقدار باكو صغير.

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