طريقة عمل كيكة البسبوسة بأسهل الطرق و ألذ طعم علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

تعتبر هذه الكيكة هي من ألذ الكيكات التي تقدم للضيوف أو للعائلة أو حتى في المناسبات، فهي مزيج من دقيق السميد مع الدقيق الأبيض العادي، والشئ الذي يجعلها مختلفة عن باقي الكيكات هو إضافة الشربات أو السيرب عليها، مكونات هذه الكيكة سهلة للغاية وليست مكلفة مثل أنواع كثيرة من الحلويات، ويمكنك وضعها للأطفال مع إفطارهم في المدرسة أو مع كوب شاي ساخن.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض.

كوبين من السميد.

نصف كوب من السكر.

٤ بيضات.

كوب من بشر جوز الهند.

ملعقة خل.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا.

¾ كوب زيت.

ملعقة بيكنج بودر.

لشربات الكيكة:

كوبين من السكر.

ملعقة عصير ليمون.

كوب من الماء.

طريقة تحضير كيكة الرواني

حضري الشربات أولا فقومي بإضافة السكر إلى الماء وارفعيهم على النار، وبعد أن يمر خمس دقائق ويكون قد غلى الماء ضعي ملعقة عصير الليمون واطفئي النار.

في إناء ضعي البيض والفانيليا ومعهم السكر والخل واخلطي جيداً لحين أن يصبح القوام لونه فاتح نقوم بتنزيل الزيت بالتدريج مع التقليب بهدوء ثم نضع الزبادي.

ضعي الدقيق الأبيض والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند معا واخلطيهم ومن ثم ابدأي بإضافتهم على خليط البيض وقلبيهم برفق حتى تمتزج جميع المكونات.

بعد ذلك رشي صينية بالزيت والدقيق ثم اسكبي خليط الكيك فيها وعلى فرن تم تسخينه على درجة ١٧٠ نضع الصينية فيه لكي ينضج واختبري التسوية بطرف سكين.

بعد ذلك نضع الشربات وهو بارد على الكيكة فور خروجها من الفرن ثم نتركها لتبرد ونقوم بتزيينها بجوز الهند وتقطيعها ثم تقدم.

كيكة البسبوسة

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