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عمر شويل - جدة وصفات لتكثيف الحواجب طبيعية بنتائج سريعة مذهلة وآمنة في البيت - ثقفني
تُعتبر الحواجب من أهم أجزاء الوجه، لذلك يجب الاهتمام بها حتى نحصل على وجه جميل ومتناسق، ولكن بعض الأشخاص يعانون من حواجب رفيعة، لذلك يبحثون عن وصفات لتكثيف الحواجب طبيعية حتى يصبح شكلها أجمل، وإليكم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكم عملها في المنزل لزيادة سمك شعر الحواجب وذلك من خلال هذا المقال.
وصفات لتكثيف الحواجب طبيعية
تقوم العديد من الفتيات باستخدام قلم الكحل الأسود أو البني لرسم الحواجب وتكثيفها، ولكن هذه الحلول مؤقتة، لذلك سوف نذكر بعض الخلطات الطبيعية التي يجب الاستمرار عليها لمدة لا تقل من شهر حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، ومن هذه الوصفات الآتي:
- استخدام زيت الخروع ووضعه على شعر الحواجب كل ليلة قبل النوم، يمكن تسخين الزيت قبل وضعه، ويتم غسله بالماء الدافئ صباحاً، تكرر هذه الخطوة يومياً حتى الحصول على النتيجة المطلوبة، حيث يعتبر هذا الزيت من الزيوت المهمة التي تعزز نمو الشعر وتفيده وتغذيه.
- زيت جوز الهند مهم في تجديد خلايا شعر الحواجب، وتحسين نسيجها، وبالتالي تعزيز نمو الشعر وجعله كثيفا، يوضع هذا الزيت على الحواجب مباشرة قبل النوم، ويغسل صباحاً، ويمكن أيضاً استخدام زيت الزيتون المعروف بفوائده العديدة للشعر، بنفس الطريقة، مع التدليك.
- عصير البصل، مهم جداً لتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تحفيز نمو شعر الحواجب حتى يصبح كثيفا بما يكفي، يتم وضع عصير البصل على الحواجب وتدليكها، ثم يترك لمدة ساعة، بعدها يشطف بالماء الفاتر.
- زيت اللافندر مفيد جداً لشعر الحواجب، كما أن له رائحة مميزة وجميلة.
- يمكن استخدام الفازلين أيضاً على الحواجب لترطيبها وزيادة كثافة الشعر فيها.
- زيت الحلبة مفيد جداً للشعر، يمكن أيضا تجربته.
- خليط من العسل الأبيض والحليب الدافئ، توضع هذه الخلطة على شعر الحواجب، ويتم تدليك الحاجب لمدة خمس دقائق، بعدها يغسل الحاجب جيداً بالماء الفاتر، ويتم وضع أي زيت للترطيب على شعر الحواجب.
- يمكن أيضاً تكثيف الحواجب مؤقتا باستخدام عدة مستحضرات تجميل، والتي منها الآتي:
- ماسكرا الحواجب، أو يمكن استخدام ماسكارا الرموش.
- قلم الكحل الأسود أو البني.
- قلم تحديد الشفاه، والي منه عدة ألوان مختلفة.
- بودرة ظلال العيون eye shadow، باستخدام فرشاة طرفها رفيع، يتم رسم الحاجب شعرة بشعرة، لكي يظهر شكله طبيعي أكثر.
- الحنة، يمكن أيضا عمل الحنة ووضعها على الحواجب بالشكل الذي نريده، وسيتم صبغ الحاجب وإعطائه الكثافة المطلوبة.
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