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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر السمسم.. مغذية ورائعة في الشتاء - ثقفني
طريقة عمل فطائر السمسم، من أحد أهم الفطائر المحببة لدى الجميع الكبار والصغار و سنتعلم معا إعدادها بطريقة تجعل أسرتك لن استغني عنها ابدا في أي من وجبات الطعام كما يحبها الأطفال ويمكن أن يتناولها عند الشعور بالجوع بين الوجبات إلى جانب الشاي أو غيره من المشروبات الساخنة كما يمكن أن تعد وجبة سريعة يتم تناولها عند الانشغال.
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مكونات عمل فطائر السمسم الشهية
- الدقيق الأبيض مخبوزات ثلاث أكواب.
- الحليب البودرة ثلاث ملاعق.
- السكر اثنين كوب.
- الماء مقدار نصف كوب.
- السمسم مقدار كوب واحد.
- خميرة فورية مقدار ملعقة صغيرة.
- النشا مقدار ملعقة كبيرة.
- البيكنج بودر مقدار ملعقة كبيرة.
- البطاطس حبة واحدة مسلوقة ومهروسة جيدا.
- حبة بيضة كبيرة.
- الملح رشة خفيفة.
الحشوة
- أي أنواع الجبن المفضل.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
تحضير فطائر السمسم المقرمشة اللذيذة بخطوات سهلة
- تضاف جميع المكونات الدقيق والحليب والسكر والخميرة والماء والنشا والبيكنج بودر والملح والبيض ماعدا السمسم ويعجن جيدا باليد أو العجان .
- تترك العجينة لتخمر لمدة ساعة تقريبا فى مكان دافئ.
- تفرغ العجينة من الهواء ويتم تشكيلها كرات صغيرة الحجم أو حسب الرغبة.
- توضع داخل كل كرة حشوة الجبن المحبب ويمكن حشوها بحشوات أخرى حلوة مثل المربى أو غيرها.
- توضع كمية السمسم فى وعاء ثم يتم وضع الكرات فى السمسم و تقليبها حتى يلتصق السمسم بها من جميع الجوانب.
- ترص الكرات فى صينية مدهونة بالزيت وتترك ترتاح لمدة عشر دقائق.
- يرفع زيت غزير على النار وعندما يسخن توضع فطائر السمسم واحدة تلو الأخرى .
- ينصح بعدم تقليلها ووضع زيت كافي لغمر الفطائر حتى لا تقلب.
- تخرج الفطائر بعد حصولها على اللون الذهبي على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت.
- تقدم باردة بالهنا والشفا.
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