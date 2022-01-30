طريقة عمل فطائر السمسم.. مغذية ورائعة في الشتاء

طريقة عمل فطائر السمسم، من أحد أهم الفطائر المحببة لدى الجميع الكبار والصغار و سنتعلم معا إعدادها بطريقة تجعل أسرتك لن استغني عنها ابدا في أي من وجبات الطعام كما يحبها الأطفال ويمكن أن يتناولها عند الشعور بالجوع بين الوجبات إلى جانب الشاي أو غيره من المشروبات الساخنة كما يمكن أن تعد وجبة سريعة يتم تناولها عند الانشغال.

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مكونات عمل فطائر السمسم الشهية

الدقيق الأبيض مخبوزات ثلاث أكواب.

الحليب البودرة ثلاث ملاعق.

السكر اثنين كوب.

الماء مقدار نصف كوب.

السمسم مقدار كوب واحد.

خميرة فورية مقدار ملعقة صغيرة.

النشا مقدار ملعقة كبيرة.

البيكنج بودر مقدار ملعقة كبيرة.

البطاطس حبة واحدة مسلوقة ومهروسة جيدا.

حبة بيضة كبيرة.

الملح رشة خفيفة.

الحشوة

أي أنواع الجبن المفضل.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

تحضير فطائر السمسم المقرمشة اللذيذة بخطوات سهلة