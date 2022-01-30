طريقة البسبوسة بجوز الهند بخلاصة خبرة شيفات الحلواني بعد تجربة العديد من الوصفات

طريقة البسبوسة بجوز الهند، نجد أن البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يمكن تذوقها في مصر فهي يحبها المصريين بكثرة وتوجد كثير من محلات الحلويات التي تقوم ببيعها ويتم عملها في المنزل أيضا بمكونات سهلة جدا لذلك يتم عملها بكثرة في العزائم والمناسبات مثل أعياد الميلاد وفي رمضان حيث يعشق تناولها مع الكنافة بعد الفطار ونوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال

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مكونات عمل بسبوسة جوز الهند

يتم عمل البسبوسة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل حيث تحتوي بسبوسة جوز الهند على جوز الهند وهو يعرف بانه نوع من أنواع المكسرات المفيدة جدا لحياتنا فلا يمكن الاستغناء عنه حيث يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن وسوف نتعرف على مكونات البسبوسة من خلال النقاط التالية.

المكونات

٢ كوب سميد.

٢ كوب لبن زبادي.

كوب سكر.

ربع كوب سمنة سائلة.

٣ ملاعق جوز هند كبيرة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

شربات تقيل ساخن(كوب ماء، كوب سكر، عصرة ليمون)

طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند

بعد أن تعرفنا على مكونات البسبوسة من خلال النقاط السابقة سوف نتعرف على طريقة التحضير من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به السميد مع السكر ونخلطهم جيدا. نضع جوز الهند عليهم والملح والفانيليا والبيكنج بودر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس. نقوم بوضع السمنة السائلة مع كوبان لبن الزبادي ونقلب الخليط جيدا للتجانس المكونات. نحضر صينية ونقوم بدهنها جيدا. ونضع بها الخليط ونضغط عليها حتى تكون متساوية في الصينية. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويجب أن تكون الفرن ساخنة. بعد نصف ساعة سوف يتم نضجها ويجب أن نتأكد من تمام نضجها قبل خروجها من الفرن. بعد أن يتم خروجها من الفرن نضع عليها الشربات وهي ساخنة ويجب أن يكون الشربات ساخن أيضا.

الشربات

يتم تحضير الشربات عن طريق وضع كوب من الماء مع كوب سكر ونتركهم على النار حتى يصبح قوامه سميك مع عصرة ليمون وكيس فانيليا ويتم سكبه بالتدريج على البسبوسة ويمكن أن تزين بالفستق واللوز وجوز الهند على حسب الرغبة وتقطع وتوضع في أطباق بعد أن تبرد تماما وبالهناء والشفاء.