طريقة تجهيز العجينة اليابانية في مطبخك.. تصلح لكل أنواع المخبوزات الهشة والخفيفة

طريقة عمل العجينة اليابانية في المنزل، هي من أسهل العجائن التي يمكن تحضيرها، كما أنها من أفضل أنواع العجائن، فيمكنكِ صنع البيتزا والفطائر وغيرها من المخبوزات، وتتميز بأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، اصنعي أحلى وألذ المخبوزات لأفراد أسرتك.

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مكونات العجينة اليابانية الهشة

1 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام (6 أكواب).

1 كوب من الماء الدافئ.

1 كوب من الحليب السائل.

1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة لبن بودر.

4 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

مكونات حشوة العجينة اليابانية

بسطرمة أو سجق.

¼ كيلو من الجبن الشيدر.

¼ كيلو من الجبن الموزاريلا.

زيتون أسود مقطع شرائح.

طريقة عمل العجينة اليابانية

احضري وعاء وضيفي إليه كلًا من الماء والدقيق وارفعيه على النار وقلبي جيدًا حتى تحصلين على عجينة ناعمة ارفعي الوعاء بعدها من على النار واتركيه حتى يبرد. احضري بولة عميقة وضعي به كلًا من الخميرة والسكر واللبن البودر وقلبيهم جيدًا ثم ضيفيهم إلى وعاء الدقيق وقلبي مرة أخرى جيدًا. ضيفي البيض إلى الوعاء واستمري في العجن ثم ضيفي اللبن إلى العجينة بالتدريج ومع الاستمرار في العجن وضيفي إليهم الزبدة حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية. اتركي العجينة لترتاح لمدة 60 دقيقة. قومي بتقسيم العجينة بعد ذلك لجزأين وقومي بتحضيرها كما ترغبين.

إن كنت ترغبين في تحضير البيتزا.