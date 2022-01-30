طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت.. استخدمي هذه الطريقة لتحصلي على نفس رائحة ودخان محلات المشويات

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت، طريقة عمل كفتة الحاتي تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص بشكل كبير حيث تعتبر من الوصفات المميزة للغاية والتي ترغب العديد من النساء من تحضيرها في المنزل، كما يجب الإشارة أن الكفتة تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص بشكل كبير للغاية وتعتبر ذات طعم رائع للغاية كما أنها تقدم في معظم المناسبات والعزومات المختلفة وبسبب حب الأسرة الشديد لهذه الوجبة تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الكفتة الحاتي في المنزل تابعوا معانا المقادير وطريقة التحضير خلال السطور القادمة.

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المقادير المطلوبة لعمل كفتة الحاتي

يمكنكم عمل كفتة الحاتي بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة وبها نسبة دهون.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

بصل بودر ” نصف ملعقة”.

رشة قرفة.

بهارات لحمة.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

يمكنكم عمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال الخطوات الآتية: