لو مش عندك كبة هنعملها في الخلاط...طريقين لعمل هريسة ألشطه أو الفلفل الأحمر وطريقة حفظها لا طول فترة ممكنة

عمل هريسة ألشطه أو الفلفل الأحمر، هريسة ألشطه من أكثر الخلطات المستخدمة في الطعام على مستوى العالم فهي تضيف إلى الطعام مذاق خاص ونكهة مميزة كما أنها تتميز بأهميتها الكثيرة للجسم والتخلص من السموم الموجودة به وبعض الأمراض الموجودة في الجسم ولذلك سنوضح لكم فيما يلي طريقة عمل هريسة ألشطه في المنزل والخطوات اللازمة لإعدادها دون وقت أو مجهود.

عمل هريسة ألشطه أو الفلفل الأحمر

مكونات عمل هريسة ألشطه

كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقتين من الثوم المهروس.

نصف كوب من عصير الليمون والخل.

ملعقة من الملح.

كوبين من صلصة الطماطم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

تحضير هريسة ألشطه

نحضر الخلاط أو الكبة ونضع بها الفلفل الأحمر والأخضر ونقوم بفرمه جيدًا.

نقوم بإضافة الثوم ونخلط جميع المكونات ثم نضعها في حلة ونضعها على النار حتى نقوم بسلق الخليط.

أثناء السلق نضع عصير الليمون والخل والفلفل الأسود والملح وعصير الطماطم.

نُقلب جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح القوام متجانس.

نحضر برطمانات وننظفها ونحرص أن تكون جافة ونصب بها الخليط.

بعد الانتهاء من جميع الكمية نضع قطرات من الزيت على وجه البرطمان قبل أن يُغلق حتى نحميه من أن يتعفن و نحفظه في الثلاجة.

أسهل طريقة لعمل هريسة ألشطه في المنزل

مكونات المطلوبة لعمل هريسة ألشطه

كيلو من الفلفل الأحمر.

حبات من فصوص الثوم.

عصير ليمون.

ملعقة من الملح.

كوب من الزيت.

ملعقة من الكزبرة المفرومة.

خطوات تحضير هريسة ألشطه