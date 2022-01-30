أفضل طريقة مجربة للتخلص من زفارة الكبدة.. طرق بسيطة لم تخطر على بالك وتحدي

أفضل وأنجح طريقة للتخلص من زفارة الكبدة، حيث تعد الكبدة من أكثر الأطعمة التي تتواجد بكثرة في كثير من البيوت، ولكن من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الكثير من ربات البيوت وهو غسل الكبدة قبل طهيها، وذلك أيضًا للتخلص من المشكلة المزعجة التي تواجه ربة المنزل وهى رائحة زفارة الكبدة، وهذا ما نتعرف علية من خلال مقالنا هذا عن المكون الذي يزيل رائحة الكبدة الكريهة وهو الزعفران.

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أفضل طريقة للتخلص من زفارة الكبدة

يتم وضع الكبدة في مصفاة ثم نضيف إليها الملح والكمون وعصير الليمون ونقلب الكبدة عن طريق رفع المصفاة لأعلى لمدة خمس دقائق فقط لكي لا تتآكل ويؤثر الليمون على الكبدة تأثير سلبي، وإذا أردت أن تحتفظ بالكبدة داخل الثلاجة فيمكنك شطف الكبدة سريعا ثم نضعها في مصفاة لنتخلص من الماء الزائد ونحتفظ بها في علبة من البلاستيك أو كيس بلاستيك لحين الاستخدام.

التخلص من زفارة الكبدة باللبن

ينصح الكثير من خبراء الطهي باستخدام الحليب على الكبدة حيث أنه يخلصك من الزفارة ويحافظ على أنسجة الكبدة من التآكل بعكس الخل والليمون ينقع بالحليب لمدة خمس دقائق، ثم يتم شطفها بالخل الأبيض لكي يتم قتل الميكروبات.

فوائد تناول الكبدة

الكبدة تحتوي على قيمة غذائيّة عالية جدا لأنها تحتوي على مجموعة عناصر مفيدة للجسم، ومن أبرز فوائدها الآتي: