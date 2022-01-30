لعشاق الشيكولاتة حضري برطمان نوتيلا في المنزل لكِ ولأطفالك واحصلي على كمية كبيرة ووفري فلوسك

بكوب حليب حضري برطمان نوتيلا فهي من أكثر أنواع الشوكولاتة شهرة، والتي يحبها الكثير ويتم إضافتها في الكثير من الحلويات، ويكون شرائها من المحلات مرتفع الثمن قليلًا، لذا يمكنكِ بكون حليب واحد إحضار النوتيلا في المنزل، وبخطوات سهلة وبسيطة ومضمونة ومتوفرة لديكِ بدلًا من شرائها من الخارج.

طريقة عمل النوتيلا فى المنزل

نقدم لك خطوة بخطوة طريقة تحضير النوتيلا في المنزل:

المكونات:

المكونات: ½ كأس حليب سائل.

½ كأس من اللبن البودرة.

½ كأس كاكاو محلى نسكويك.

½ كأس من السكر الأبيض.

1 كأس إلا ربع من الزيت النباتي.

1/3 كأس من الشوكولاتة الخام أو الشوكولاتة التي تفضلين.

1 باكو من الكابتشينو نكهة البندق.

1 باكو بسكويت الشاي السادة

طريقة تحضير النوتيلا

احضري إناء وضعي به كلًا من اللبن البودر والسكر والكاكاو والكابتشينو وقلبي جميع المكونات الجافة جيدًا مع بعضها البعض.

ضيفي بعد ذلك إلى الخليط الزيت وقلبي مرة أخرى ثم ضيفي اللبن السائل وقلبي حتى تذوب المكونات وتتجانس.

احضري البسكويت وقومي بطحنه في المطحنة حتى يصبح ناعم ثم ضيفيه إلى الخليط وقلبي جيدًا.

احضري قالب الشوكولاتة وقومي ببشرها ثم ادخليها الميكرويف أو ضعيها في طبق وحمام مائي ساخن جدًا إلى أن تذوب تمامًا.

ضيفي الشوكولاتة الذائبة إلى الخليط واستمري في التقليب.

احضري المضرب الكهربائي وقومي بخلط جميع المكونات حتى تحصلين على قوام متجانس ومتماسك.

وفيما بعد احضري البرطمان الزجاجي ونظفيه وعقميه جيدًا وقومي بتجففيه.

كما أنه لا بد أن تقومي بوضع الشوكولاتة النوتيلا داخل البرطمان ثم احكمي غلقه جيدًا ثم ادخليه الثلاجة حتى يتماسك.

حيث أنه يمكنكِ الآن استخدام النوتيلا وتناولها أو إضافتها كنكهة إلى الحلويات كما تفضلين وبالهنا والشفا.

تعد طريقة صنع نوتيلا في المنزل من أفضل أنواع الشوكولاتة التي يحبها الكثير من البالغين والأطفال ولكن يمكن صنعها في المنزل بخطوات سهلة مما يمنعك من شرائها في الخارج بأسعار مرتفعة ويمكن صنع العديد من الحلوى بها Nutella التي تعود أصولها إلى دولة إيطاليا إنها شوكولاتة ممزوجة بالبندق وقليل من الكاكاو فى هذا الموضوع نقدم لك أفضل طريقة لصنع نوتيلا.