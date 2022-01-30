الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الاسكندراني في المنزل أحلي من طريقة مطاعم الفلاح و البرنس

الكبدة الاسكندراني من أكثر الأطعمة شهرة وشعبية في مدينة الإسكندرية، مما يجعلك عند الذهاب إلى مطاعم الكبدة وبالأخص مطعم الفلاح تأكل كميات كبيرة من السندوتشات دون أن تشعر لطعهما الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، لذا نقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني أحلى وألذ من المطاعم، فنقدمها لكِ خطوة بخطوة.

مكونات الكبدة الاسكندراني

½ كيلو كبدة شرائح مقطعة لقطع صغيرة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

رشة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الخل.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة من عصير الليمون

1 قرن من الفلفل الأخضر الحامي.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني