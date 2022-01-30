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عمر شويل - جدة الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الاسكندراني في المنزل أحلي من طريقة مطاعم الفلاح و البرنس - ثقفني
الكبدة الاسكندراني من أكثر الأطعمة شهرة وشعبية في مدينة الإسكندرية، مما يجعلك عند الذهاب إلى مطاعم الكبدة وبالأخص مطعم الفلاح تأكل كميات كبيرة من السندوتشات دون أن تشعر لطعهما الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، لذا نقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني أحلى وألذ من المطاعم، فنقدمها لكِ خطوة بخطوة.
مكونات الكبدة الاسكندراني
- ½ كيلو كبدة شرائح مقطعة لقطع صغيرة.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- رشة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة من الخل.
- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة من عصير الليمون
- 1 قرن من الفلفل الأخضر الحامي.
طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني
- تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة في تحضير الكبدة، ولا تحتاج إلى وقت طويل، إلا أنها وجبة شهية ومشبعة وتكفي أكثر من أربعة أشخاص، عليكِ شراء العيش الفينو الطازج وتحضيره لوضع الكبدة به.
- حيث أنه في البداية احضري مقلاة وضعي به الزيت ثم ارفعيها على النار ليسخن.
- ضيفي الثوم المفروم إلى الزيت الساخن وقومي بتقليبه إلى أن يأخذ اللون الذهبي.
- ضيفي بعد ذلك شرائح الكبدة المقطعة لقطع صغيرة وضيفي إليها الملح والخل.
- قومي بتقطيع قرن الفلفل الحامي وضيفيه إلى الكبدة.
- ضيفي الكزبرة والفلفل الأسود وعصير الليمون والقليل من الماء وقلبي المكونات جيدًا مع الكبدة إلى أن تنضج وتصبح جاهزة.
- قومي بإحضار العيش الفينو وقومي بتوزيع الكبدة في السندوتشات ويمكنكِ تقديمها في أطباق مع الخبز المحمص وشرائح الليمون وسلطة الطحينة والشيبسي.
- وحتى تحصلين على كبدة شهية ولذيذة لا تتركيها على النار فترة طويلة ولا تجعليها تنشف وتصبح قوية، اتركيها على النار حتى تنضج وتصبح طرية ثم ارفعيها من على النار مباشرة وقدميها.
- من اشهر الاكلات الشعبية في الاسكندرية والتي تتيح لك الذهاب لمطاعم الكبد وخاصة الفلاح لتناول الكثير من السندوتشات دون الشعور بمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم.
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