الخروج من الـ comfort zone حاجة مش سهلة، وخوفك من المستقبل يقدر يمنعك من إنك تعملي حاجات كتير تساعد تعيشي حياة سعيدة وصحية أكتر إنك تكوني ضعيفة مع شريك حياتك، تنتقلي الي شغل جديد، تسافري بلد مختلفة ، عشان تقدري تسخري المشاعر القوية اللي بتحسيها في اللحظات دي فيه طرق مختلفة هتساعدك في كل خطوة تعمليها في حياتك.

5 طرق تخرج بيها من الـ comfort zone من غير ما تضغطي على نفسك

1- خليكي مقدامة

علي حسب كلام علماء النفس عشان تتخلصي من الضغط اللي بتحسيه علي نفسك إنك تمنحي لنفسك الإذن إنك متعرفيش كل حاجه عن إزاي تتعاملي مع شئ معين عشان متحسيش إنك محتاجه تكوني خبيرة فيه أو تكوني فاهمه كل حاجه عنه، لما تدي لنفسك الفرصة إنك تكوني مبتدئة هترجعي إحساسك باللعب والمغامرة وده في العادة بيساعد علي التقدم.

2- تخيلي أسوء المواقف

لما تكوني مش متأكدة من حاجه معينة وخايفة من النتائج اللي ممكن تحصل ويحصل معاكي كتير، حاولي دايما تتخيلي وتتوقعي أسوء السيناريوهات اللي ممكن تحصل وحطي لها حلول قابلة للتنفيذ، وإزاي بتتأقلمي معاها بشكل كويس فده هيسهل عليكي ويخلي عندك ثقة إنك تقدري تتعاملي مع المواقف الصعبة بشكل أسهل، لكن طبعا مانقصدش انك تعملي كده لرجة التشاؤم، القصد هو انك تبقي جاهزة بخطط بديلة ولمعظم الاحتمالات على قد ما تقدري، وفي الاول وفي الاخر خدي قرارك بشكل محسوب وتوكلي على الله في تنفيذه.

3- ركزي علي حقيقة نفسك

سواء لو كنتي خايفة من الشغل الجديد، من الزواج أو أي حاجه غير، أهم حاجه إنك تكوني مركزوة علي الحاجات اللي عارفه ومتأكدة إنها صح وحقيقة وده هيفرق معاكي جدا في كل خطوة في حياتك، لأنك هتكوني عارفة تعتمدي علي نفس مهاراتك وقدراتك في المستقبل، وهتكوني مستعدة دايما لأي خطوة جديدة في حياتك.

4- الامتنان

امتنانك لنفسك إنك عندك الشجاعة الكافية أو الفرصة عشان تنمي شغلك أو فرصتك في أي مجال مهم في حياتك مهم جدا، لأن عدم الراحة أكيد بيكون تمن لحياة ليها معني ومغزي لو عدم اليقين مرتبط بعمل أي حاجه مهتمة بيها إنك تجربي حاجات جديدة، وكل ما تطوري من شغلك وحياتك المهنية كل ما هيبقى عنك شجاعة أكبر انك تجربي حاجات جديدة وتخرجي بره الـ comfort zone.

5- العمل المعاكس

لو خايفة من الأماكن المرتفعة اطلعي فوق برج عالي، وده أبسط مثال في حاجه بتخافي منها هي إنك تعمليها وتخرجي من خلالها بره الـ comfort zone بتاعتك، لان ده هيقلل من شدة خوفك ويدي نتيجة إيجابية، وده اللي بيسموه الاجراء المُعاكس ودي حاجه في علم النفس اسمها مهارة تنظيم العواطف اللي ممكن نستخدمها عشان نطور مشاعر جديدة خصوصا لو الخوف، فلو إنتي خايفة حاجه تحصل لازم تعمليها عشان تتخلصي من الشعور ده أو إنك تتجنبي تعمليها، اعملي دايما عكس الحاجه اللي خايفة منها او معندكيش يقين إنها ممكن تحصل، بس طبعا مهم تاخدي بالك من نفسك 100% من الوقت، وماتخديش اي خطوات او قرارات فيها خط على سلامتك العقلية او الجسدية او صحتك النفسية.

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