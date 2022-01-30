أعملي العيش البلدي بدون فرن في الطاسة مثل المخابز

يعد الخبز البلدى من الاساسيات فى المنزل التى لا يمكن الاستغناء عنها، حيث ان الكثير مننا يفضل تناول الخبز مع الوجبات عن تناول الارز، وايضآ يوجد انواع من الاكلات لا يمكن تناولها بدون الخبز مثل المسقعة والقرنبيط والاكلات الشعبيه الجميله المعروفه التى تأكل مع الخبز البلدى، وايضآ لا غنى عنه فى عمل السندوتشات، واليوم نقدم لكم.

طريقة عمل الخبز البلدى فى المنزل

المكونات

٤اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

٢كوب من الدقيق الاسمر.

٢معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

حبة البركة للوجه.

الطريقة

فى وعاء صغير نضع الخميرة مع السكر مع نصف كوب من الماء نقلبهم جيدآ ونتركهم لمدة ٥دقائق حتى تفورلكى نتأكد من سلامة الخميرة.

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق الابيض مع الاسمرحتى يتجانسوا تمامآ.

نضف اليهم الملح والخميرة التى تم تحضيرها من قبل.

نخلط المكونات جيدآ ثم نضف اليهم الماء تدريجيآ مع استمرار العجن حتى يأخذ الدقيق الكمية الكافية من الماء ويتحول الى عجينة طرية.

نستمر فى العجن لمدة ١٠دقائق على الاقل.

تغطى العجين بقطعة من القماش وتترك حتى تتخمر لمدة ساعة تقريبآ.

نقوم برش الرخامة بالدقيق ثم نقطع العجينة الى كور صغيرة ونقوم برصها على الرخامه المرشوشه بالدقيق.

نترك العجينة لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة.

نأخذ قطعة من كور العجين ونقوم بفردها حتى يصبح سمكها رقيق.

نقوم بوضع حبة البركة على الوجه.

نقوم بتسخبن صاج الفرن جيدآ ثم نضع عليه العجينه المفرودة داخل الفرن لمدة ١٠دقائق تقريبآ حتى يأخذ اللون الذهبى.

يخرج من الفرن على قطعة من القماش القطنية حتى يبرد.

نقوم بتكرار العملية حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

يمكن حفظ الخبز البلدى فى الفريزر لمدة طويلة.

يقدم الخبز ساخن مع الوجبات او يقدم على شكل سندوتشات.

اسرار نجاح الخبز البلدى فى المنزل

تسخين الفرن جيدآ قبل وضع الخبز بداخله.

العجن الجيد لفترة طويلة حتى تصبح العجينة طرية.

الماء الدافئ يساعد على تخمير العجينة بشكل جيد.

اختبار الخميرة من الاشياء المهمه فى نجاح عمل الخبز.

الخبز أو العيش من الأشياء التي لا يوجد استغناء عنها في أي منزل، ومن ضمن أنواع العيش الشهيرة والمتميزة هو العيش البلدي الذي يوجد في كل بيت مصري حيث يتم تقديمه بجانب كل الأكلات تقريباً ولهذا فهو دائم الوجود في المنزل ويمكن تحضيره يدوياً في المنزل بكل سهولة، ويتميز هذا العيش بأنه خفيف على المعدة وسهل الهضم بجانب مذاقه المميز عن أنواع العيش الأخرى.