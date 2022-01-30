بدون تخمير اصنعي قراقيش جوز الهند الجميلة خطوة بخطوة مثل المخابز

قراقيش جوز الهند ، من أجمل وأطيب أنواع المخبوزات، فهي تمتلك قوام هش وخفيف يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهى سريعة التحضير وتتميز بطعمها الشهي ومذاقها الرائع، ومكوناتها بسيطة توجد في كل مطبخ، كما تعرف بشكلها الجميل وقيمتها الغذائية العالية، وطريقة صنعها سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعملها بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش جوز الهند الجميلة خطوة بخطوة مثل المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات قراقيش جوز الهند الجميلة

سوف نقدم بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من جوز الهند.

ملعقتين من السكر البودرة.

خمس ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

كوب من الماء للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قراقيش جوز الهند الجميلة خطوة بخطوة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تختلط المكونات تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة على الخليط ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام متفتت. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونقلب بواسطة اليد بدون عجن نهائياً حتى نحصل على قوام طري ومتماسك. نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نفرد العجينة على شكل مستطيل ذات سمك مناسب. ثم نقوم بتقطيع مستطيل العجين إلي أصابع متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع الأصابع في صينية كبيرة مدهونة بالزيت. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي العجين كلها، ثم نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج القراقيش من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمها بجانب المشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل قراقيش جوز الهند بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-