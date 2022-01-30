ألذ كيك للشتاء أعملي كيكة البرتقال الهشة بمكونات بسيطة وطعم رهيب

تعتبر الكيكة من احلى واجمل الحلويات الغربية التى تحضر بأكثر من طريقة، حيث انها من الوجبات الخفيفه والسهله التى تحضرفى المنزل وتقدم مع الشاى فى الصباح بشكل يومى، ويمكن تحضيرها فى الحفلات والمناسبات العائلية، واليوم نقدم لكم وصفة كيك البرتقال بخطوات سهله وبسيطة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

المكونات

٢كوب من الدقيق المنخول.

١كوب من عصير البرتقال الفريش.

القليل من بشر البرتقال.

٣بيضات.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

الطريقة

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع البيض مع السكروالفانيليا ونخفقهم لمدة ٥دقائق على الاقل حتى يصبح القوام كريمى.

نضف اليهم الزيت وعصير البرتقال ونستمر فى الخفق حتى تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.

فى وعاء عميق نقول بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

نضف الى الدقيق بشر البرتقال ونخلط المكونات جيدآ.

نضع خليط البرتقال والبيض مع الدقيق ونقوم بخفقه جيدآ بالمضرب اليدوى حتى نحصل على القوام المطلوب.

يسخن الفرن جيدآ قبل وضع الكيكة بداخله.

نضع خليط الكيك فى صينية مدهونه بقليل من الزيت ومرشوشه بقليل من الدقيق.

ندخل الكيك الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة نصف ساعه حتى يتم تسويتها.

نخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد تمامآ.

نقوم بتقطيع الكيك ويقدم مع الشاى اوالعصير.

طريقة عمل كيكة البرتقال الاسفنجية

المكونات

٣اكواب من دقيق الاسبونچ.

٦بيصات.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من عصير البرتقال.

الطريقة

فى وعاء عميق نضرب البيض مع الفانيليا والخل بالمضرب الكهربائى لمدة ١٠دقائق حتى نحصل على قوام كريمى.

نضف اليهم عصي البرتقال مع الاستمرار فى الخفق.

نضع دقيق الاسبونج تدريجيآ ونخفق ببطئ حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع الخليط فى الصينية المدهونه بقليل من الزيت.

ندخل الكيكة فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠دقيقة تقريبآ.

تخرج الكيك من الفرن وتترك جانبآ حتى تبرد تمامآ وتصبح جاهزة للاستخدام.

يمكن استخدام الكيك الاسفنجى فى تحضير التورت والجاتوهات.

ويمكن تقديم الكيكه كماهى مع الشاى او العصائر.

الكيكة عموماً من أنواع المعجنات الهشة التي يعشقها الكبار والصغار، وهذا لأن لها مذاق لذيذ هش وتحتوي على عناصر غذائية عديدة تغذي الجسم، ويوجد لها أنواع كثيرة أشهرها كيكة البرتقال اللذيذة، التي لا يتطلب تحضيرها سوى بعض المكونات البسيطة المتوفرة في جميع المنازل والمكون الرئيسي بها هو البرتقال كما هو واضح من اسمها، وتتميز بأنها من أسهل أنواع الكيكات في التحضير.