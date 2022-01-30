أعملي كفتة الأرز الشهية بمكونات بسيطة واقتصادية وبطعم رائع

تعد كفتة الارز من احلى الاكلات الشعبية المشهورة التى يعشقها كل الناس، وتحضر بطريقة سهلة وتحتوي على قيمة غذائية متكاملة ومفيدة، تحتوى على البروتينات لوجود اللحم الجملي وهو من احلى اللحوم الحمراء، والنشويات الموجودة في الأرز المفيدة لصحة الجسم، وتحتوي أيضا على الفيتامينات التي توجد في الخضار، وتقدم كفتة الأرز بأكثر من طريقة ، منها بصلصة الطماطم ومنها تقديمها محمرة وهى اكتر ما يعشقها الأطفال، واليكم طريقة عمل كفتة الارز وكيفية تحضيرها وتقديمها.

طريقة عمل كفتة الأرز

المقادير:-

كيلو من اللحم الجملي المفروم.

نصف كيلو من الأرز.

ثمرة بصل مكعبات.

٣ فص من الثوم.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف حزمة من السبت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

زيت للقلي.

مقادير صلصة الكفتة

كيلو من عصير الطماطم.

ملعقتين من صلصة الطماطم المعلبة.

٣ فص ثوم مفروم.

ملعقتين من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

طريقة التحضير الكفتة:-

في بولة نقوم بغسل الارز ونقعه لمدة ٣٠ دقيقة ويصفي في مصفاة حتى يتخلص من الماء الزائد.

نقوم بتحضير مفرمة اللحم ونضع اللحم الجملي والأرز المنقوع مسبقا ثم البصل والثوم.

ثم نقوم بإضافة البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت والملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون.

نقوم بفرم المكونات جيدا في المفرمة حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة لتكون سهلة التشكيل.

نتركها ترتاح لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالى نقوم باحضارها ونقوم بتحضير بولة صغيرة بها كمية صغيرة من الزيت لتشكيل الكفتة بسهولة.

نقوم بدهن كف اليدين ببعض من الزيت وناخد قطعة من عجينة الكفتة ونقوم بتشكيلها على شكل صوابع متوسطة وتوضع في صينية مسطحة.

نقوم بعمل هذه الطريقة مع بقية عجينة الكفتة حتى تنتهى كل الكمية.

نقوم بوضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت المناسبة لقلي الكفتة.

نقوم بتحميلها حتى تأخذ اللون البني الفاتح وتصفي في مصفاة للتخلص من بواقى زيت القلي.

تترك جانبا حتى نقوم بتحضير الصلصة التى توضع بها الكفتة لتكملة سواها.

طريقة تحضير الصلصة:-

في وعاء على النار نضع الزيت بعد تسخينه نضع الثوم وتقلب جيدا.

نقوم بإضافة والصلصة المعلبة وعصير الطماطم والفلفل الأسود والبهارات والكمون.

نتركها حتى تغلي وتثقل قليلا ثم نقوم بوضع الكفتة المحمرة مسبقا في الصلصة.

نتركها تغلى مع بعضها حتى تنضج الكفتة ثم نقوم بوضع الملح وتغلى لمدة دقيقتين ثم نغلق النار عليها.

تقدم كفتة الارز ساخنة في طبق التقديم.

يقدم بجانبها الارز الابيض او بالشعرية، ويمكن بالخبز البلدي فقط وأيضا باذنجان مخلل او مخلل مشكل.

تعتبر كفتة الأرز من أكثر الوجبات انتشاراً في بلدان كثيرة في الوطن العربي، فهي من الأكلات التراثية المعروفة منذ زمن بعيد، ويوجد لها أكثر من طريقة لتحضيرها تختلف وفقًا للبلد العربي الذي يتم تحضيرها فيه، وأشهر طرق تحضير كفتة الأرز هي الطريقة التي يتبعها المطبخ المصري، وهي تقديمها كطبق رئيسي بجانب الأرز في صلصة الطماطم.