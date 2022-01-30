اصنعي بنفسك كرات السمسم اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة

كرات السمسم ، من أجمل وأطعم أنواع الحلويات التي تشتهر بها جميع البلاد العربية، وتتميز بشكلها الجميل ومذاقها الحلو الرائع، وهى حلوي سريعة التحضير ويمكن عملها في أقل من عشر دقائق بكل سهولة بالمنزل، وبأقل تكلفة، وكثير من الناس يرغبون في تناولها بجانب كوب من الشاي الساخن، وهى على شكل كرات متوسطة الحجم ، ويتم تشكيلها بالسمسم اللذيذ، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية الهامة لصحة الجسم، كما تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات السمسم اللذيذة بطعم حكاية أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كرات السمسم اللذيذة

سوف نقدم لكم أبسط المكونات التي تساعدنا على عمل حلوى سريعة بالمنزل وهى كالتالي:-

كوب كبير من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيلو من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كرات السمسم اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة وهى كالتالي:-

نحضر حلة متوسطة ونضع عليه النار، ثم نضع به السكر ونقلب على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً. نقوم بإضافة السمسم بالتدريج حتى نحصل على قوام متماسك وطري. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نحضر وعاء صغير ونضع به القليل من الماء، ثم نغمس اليد بالماء ونأخذ قطعة من عجينة السمسم ونشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نرص كرات السمسم على طبق كبير الحجم. ثم ندخل الطبق الثلاجة حتى يتماسك جيداً ويصبح مقرمش وللذيذ. نخرج الكرات من الثلاجة ونقدمها بألف صحة وهنا بجانب المشروبات الساخنة والباردة.

نصائح عند عمل كرات السمسم بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حلوى جميلة بكل سهولة وهى كما يلي:-