طريقة عمل حلى أصابع البسبوسة المبتكرة.. أذهلي ضيوفك وعائلتك بطعمها الخطير

طريقة عمل أصابع البسبوسة في البيت، تعتبر أصابع البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة التي يتم تقديمها في العديد من العزائم والمناسبات المختلفة وبشكل خصوصي في شهر رمضان الكريم، كما يجب أن نشير أن حلوى أصابع البسبوسة من الحلويات التي لها مذاق رائع ومميز للغاية بالإضافة إلى ذلك يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مكونات قليلة ولا تتطلب مجهود كبير أيضاً، تابعوا معنا.

طريقة محشي ورق العنب وأسرار التوابل الخاصة لأشهى رائحة وأطعم مذاق

المقادير المطلوبة لتحضير أصابع البسبوسة

يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

كوب واحد من السميد الناعم.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السمنة.

ربع ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

كمية كافية من الحليب.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل

يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة في البيت من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: