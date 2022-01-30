نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلى أصابع البسبوسة المبتكرة.. أذهلي ضيوفك وعائلتك بطعمها الخطير في المقال التالي
طريقة عمل أصابع البسبوسة في البيت، تعتبر أصابع البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة التي يتم تقديمها في العديد من العزائم والمناسبات المختلفة وبشكل خصوصي في شهر رمضان الكريم، كما يجب أن نشير أن حلوى أصابع البسبوسة من الحلويات التي لها مذاق رائع ومميز للغاية بالإضافة إلى ذلك يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مكونات قليلة ولا تتطلب مجهود كبير أيضاً، تابعوا معنا.
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المقادير المطلوبة لتحضير أصابع البسبوسة
يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- كوب واحد من السميد الناعم.
- نصف كوب من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- نصف كوب من السمنة.
- ربع ملعقة من السكر.
- ملعقة من الملح.
- كمية كافية من الحليب.
طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل
يمكنكم تحضير أصابع البسبوسة بكل سهولة في البيت من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- في طبق عميق يجب علينا أن نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعض بشكل جيد.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة السمنة إلى هذه المكونات ثم يتم التحريك حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الحليب السائل ونستمر في التقليب بعد ذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- يتم بعد ذلك تشكيل هذه العجينة على شكل أصابع.
- ثم يتم دهن صينية الفرن بالزبدة وينك رص أصابع البسبوسة فيها.
- ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تصبح ذات لون ذهبي ثم نخرجها ونقوم بوضع الشربات عليها.
- نترك أصابع البسبوسة تبرد ويتم تقديمها جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
- يمكن تقديم أصابع البسبوسة بجانب العديد من المشروبات المختلفة المفضلة.
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