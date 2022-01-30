ب2 كوب من الدقيق اصنعي فطائر الحليب الروسية بشكل رائع وبدون فرن

فطائر الحليب الروسية ، هي فطائر بسيطة جداً في تحضيرها لا تحتاج إلي تسويتها بالفرن فهي تعتبر من الفطائر المقلاة السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت، تعتبر من ألذ الفطائر التي تقدم في وجبة الإفطار فهي تمتاز بطعم لذيذ ورائع يتم حشوها بحشوة لذيذة عبارة عن خليط من الجبن الكريمي والجبن الشيدر مع نكهة البقدونس الرائعة، وتعتبر الحشوة من الأمور التي ترجع إلي الذوق فيمكن حشوها بأي نوع من الحشوات التي نرغب بها، وتعتبر الفطائر بشكل عام سواء كانت فطائر الطاسة أو الفطائر التي يتم تسويتها داخل الفرن، من ألذ الأشياء التي يمكن الاستمتاع بتحضيرها بالمنزل في تتم من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الحليب الروسية بطريقة رائعة جداً.

مكونات عمل فطائر الحليب الروسية.

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كالآتي

2 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو.

جبن شيدر.

ملعقة كبيرة جبنة كريمي.

2 ملعقة كبيرة بقدونس فروم.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الحليب الروسية بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الحليب السائل والسكر والخميرة والبيض ثم نقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بخلط نصف كمية الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونضيف الدقيق إلي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً. نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونستمر في العجن، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي تتضاعف في الحجم مع مراعة تغطيتها.

طريقة تحضير الحشوة