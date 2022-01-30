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عمر شويل - جدة مشروب هوت شوكليت الساخن.. ما أكثر احتياجنا إليه هذه الأيام.. إليك أفضل الطرق المبتكرة لتجهيزه - ثقفني
مشروب هوت شوكليت الساخن، الشوكولاتة أحد أهم أنواع المشروبات التي يفضلها كل الناس تقريبا حول العالم فإذا كانت مشروب يمكن للشخص الاستمتاع خلال تناوله وخاصة في الشتاء فهو مشروب ساخن جميل ومنعش يمكن إعداده بالكاكاو أو الشكولاتة ويمكن تزيين وجه المشروب بالمارشميلو أو القشدة أو حبيبات الشكولاتة أو الشوكولاتة المبشورة.
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مشروب الشتاء المفضل الهوت شوكليت بالكاكاو
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام الغير محلى.
- السكر ثلاث ملاعق كبيرة.
- الحليب اثنين كوب ونصف.
كيفية التحضير
- حيث أنه يتم مزج المكونات السكر وبودرة الكاكاو الغير محلى مع ينخل الكاكاو مسبقا للتخلص من أي تكتلات موجودة به.
- وفيما بعد ضعي الحليب على مزيج السكر والكاكاو وقلبيها جيدا معا.
- يرفع المشروب على النار مع استمرار التقليب حتى يذوب الكاكاو تماما .
- عندما يبدأ المشروب فى الغليان يرفع من على النار ويصب فى كوب التقديم مع وضع قطعة من المارشميلو أو رش قليل من بودرة الكاكاو على الوجه.
هوت شوكليت الموز المنعش
المكونات
- اثنين كوب من الحليب.
- الكاكاو البودرة الغير محلى ملعقتين كبيرتين.
- السكر اثنين ملعقة كبيرة.
- حبة موز واحدة ناضجة.
طريقة التحضير
- يمزج السكر والكاكاو معا ثم يضاف اليهم الحليب مع التقليب المستمر.
- يرفع الخليط على النار ويقلب حتى تذوب وتتجانس المكونات معا .
- تهرس الموزة جيدا بالشوكة حتى نحصل على معجون كريمى .
- توضع الموزة على خليط الكاكاو بالحليب واستمر بالتقليب لعدة دقائق ثم يرفع المشروب من على النار.
- وفيما بعد تحتاج أن يتم صب المشروب الساخن فى أكواب التقديم مع إضافة القليل من قطع الشوكولاتة الصغيرة أو الشكولاتة شيبس أو يرش القليل من بودرة الكاكاو من على الوجه، كما أنه لا بد أن يقدم المشروب ساخنا وبالهنا والشفا.
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