مشروب هوت شوكليت الساخن.. ما أكثر احتياجنا إليه هذه الأيام.. إليك أفضل الطرق المبتكرة لتجهيزه

مشروب هوت شوكليت الساخن، الشوكولاتة أحد أهم أنواع المشروبات التي يفضلها كل الناس تقريبا حول العالم فإذا كانت مشروب يمكن للشخص الاستمتاع خلال تناوله وخاصة في الشتاء فهو مشروب ساخن جميل ومنعش يمكن إعداده بالكاكاو أو الشكولاتة ويمكن تزيين وجه المشروب بالمارشميلو أو القشدة أو حبيبات الشكولاتة أو الشوكولاتة المبشورة.

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مشروب الشتاء المفضل الهوت شوكليت بالكاكاو

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام الغير محلى.

السكر ثلاث ملاعق كبيرة.

الحليب اثنين كوب ونصف.

كيفية التحضير

حيث أنه يتم مزج المكونات السكر وبودرة الكاكاو الغير محلى مع ينخل الكاكاو مسبقا للتخلص من أي تكتلات موجودة به. وفيما بعد ضعي الحليب على مزيج السكر والكاكاو وقلبيها جيدا معا. يرفع المشروب على النار مع استمرار التقليب حتى يذوب الكاكاو تماما . عندما يبدأ المشروب فى الغليان يرفع من على النار ويصب فى كوب التقديم مع وضع قطعة من المارشميلو أو رش قليل من بودرة الكاكاو على الوجه.

هوت شوكليت الموز المنعش

المكونات

اثنين كوب من الحليب.

الكاكاو البودرة الغير محلى ملعقتين كبيرتين.

السكر اثنين ملعقة كبيرة.

حبة موز واحدة ناضجة.

طريقة التحضير