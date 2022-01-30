طريقة لذيذة لعمل السبانخ.. لن يتذمر أولادك من السبانخ بعد هذه الطريقة

طريقة لذيذة لعمل السبانخ في البيت، تعرف السبانخ بمدى قيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المغذية للإنسان فهي تساعد على بناء العضلات والتمتع بصحة دائمة إلى جانب أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يخلصنا من الأنيميا وفقر الدم وسوف نوضح طريقة عملها بأفضل الطرق من خلال هذا المقال.

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طريقة عمل السبانخ

تريد ربات المنازل بشكل دائم عمل طعام مميز لأبنائها وبصورة جيدة وطعم أكثر من رائع لذلك عليهم إحضار المكونات التالية لعمل أشهى طبق سبانخ.

المكونات

كيلو لحم مقطع.

كيلو سبانخ مغسول ومنقوع جيدا.

مرق.

٣ فصاص ثوم.

بصلة مفرومة.

حمص مسلوق.

فلفل أسود.

ملح.

بهارات مشكلة.

ورق لورا.

طريقة التحضير

نضع الماء على النار ونقوم بسلق اللحمة به مع ورق لورا وملح وقرنفل وحبهان. نقوم بفرم السبانخ فرما بسيطا أي خشنا. نحضر حلة الطبخ ونقوم بتشويح البصلة بها وعند تمام النضج نضع الثوم ونشوحه أيضا ثم نقوم بوضع السبانخ عليهم ونشوحها أيضا حتى تخرج ما يوجد بها من سوائل. عندما تذبل السبانخ نقوم بإضافة إليها المرق واللحم وقليل من البهارات والفلفل والملح حسب الرغبة. نقوم بعد ذلك بإضافة الحمص المسلوق. نتركها على النار حتى تنضج وعند تمام النضج نرفعها من على النار. يتم تقديم السبانخ مع الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.

فوائد السبانخ الصحية والجسمانية