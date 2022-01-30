طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة بوصفة روشيه الفرنسية الخيالية الطعم

طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة، سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية عالية فهي من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها بمكونات موجودة في مطبخك، كما تعتبر من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير أيضا كما لا تحتاج إلى وقت كبير من أجل تحضيرها أيضا، تابعوا معانا.

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المقادير المطلوبة لتحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة

من الحلويات التي يمكنكم عملها بسهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

المقادير

أربعمائة غرام من الحليب المكثّف المُحلّى.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

مائتان وخمسون غراماً من بسكويت شاي مطحون

مائة غرام من السكّر البني.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل .

مائة وعشرون غرامًا من الشوكولاتة السوداء المقطّعة إلى قطع صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ثمانون غرامًا من شوكولاتة للتزيين.

تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة

من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: