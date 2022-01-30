نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم الخميرة والنشا لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض البشرة في دقائق هتكوني ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة من الخميرة نفخ الخدود والشفايف من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن نحصل على أفضل تركيبة ممتازة من الخميرة لعمل خليط يساعد في الحصول على الوجه بمظهر ناعم وممتلئ وخالي تماما من أي تواجد لجفاف البشرة والملأ الكامل لكل الفراغ المتواجد بالبشرة، كما أن تلك التركيبة الكريمية الناعمة من الممكن أن تطبق على الشفتين وهذا ما يكون بهدف إكسابها المظهر الطبيعي المميز الأكثر امتلاء، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك التركيبة الطبيعية من الخميرة مع بيان أهم طرق التحضير لتلك الوصفة والمقادير الأساسية لعملها.

بملعقة من الخميرة نفخ الخدود والشفايف

ملعقة صغيرة من الخميرة من الممكن أن نستعملها لنفخ الخدود والشفايف وهذا من خلال قيامنا بتحضير أفضل التركيبات الطبيعية المميزة المالئة والتي من الممكن أن تتخلص من خلالها كل فتاة من المظهر الغير جيد للوجه مع ملأ أي فرغ قد يكون متواجد بالوجه، ولا يتم ذلك إلا بعد تطبيق الوصفة لأكثر من مرة أي أن الالتزام في التطبيق يعطي أفضل نتيجة لخدود ممتلئة، وكذلك أفضل مظهر للشفاه ومن خلال الآتي نذكر أهم مكونات التركيبة:

مكونات تركيبة الخميرة لملأ الشفتين والخدين

من الممكن أن نقوم بالتحضير للوصفة من خلال استعمال المكونات الآتية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ماء الورد.

القليل من زيت اللافندر.

طريقة التحضير لتلك التركيبة الطبيعية:

من الممكن أن يتم تطبيق تلك الوصفة على كل من الخدين والشفاه من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة حيث يتم تذويب الفازلين تماما حتى نحصل عليه في حالته السائلة ونقوم بوضع الخميرة معه والتقليب المستمر ومن ثم تضاف بقية المكونات مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط أشبه بالكريم من الممكن أن يتم تطبيقه بمنتهى السهولة حيث أن طبقة خفيفة من الكريم بالخميرة من الممكن أن يتم توزيعها على البشرة لمدة عشر دقائق ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.