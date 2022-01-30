نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قراقيش الينسون المالحة اللذيذة.. وصفة سهلة يمكنك تنفيذها بسرعة وستكون من مقررات طلبات العائلة في المقال التالي
طريقة عمل قراقيش الينسون المالحة اللذيذة، قراقيش اليانسون المالحة من المخبوزات الخفيفة التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عملها في المنزل بكل سهولة فهي تنتشر في العديد من الدول في الوطن العربي مثل بلاد الشام ومصر والكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار يعشقون هذه الوصفة بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما تناول جميع المخبوزات بجانب العديد من المشروبات الساخنة وتقدم أيضا بجانب الجبنة البيضاء كبديل للخبز ويوجد منها المالح والسكر، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل.
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المقادير المطلوبة لتحضير القراقيش المالحة
يمكنكم تحضير القراقيش المالحة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
المقادير
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
- وحوالي ملعقة كبيرة من اليانسون.
- زيت للقلي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير قراقيش اليانسون المالحة
يمكنكم عمل قراقيش اليانسون المالحة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء كبير ونضع فيه جميع المكونات ويجب أن يتم التقليب بشكل جيد.
- كما أن الخطوة التالية هي يجب عليكم عجنهم بشكل جيد بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة للغاية.
- ثم يتم ترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق ثم يتم تشكيلها على حسب الأشكال التي ترغبون فيها.
- ثم يتم إحضار طاسة كبيرة ونقوم بوضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن.
- ثم يتم قلي أصابع القراقيش في الزيت ويتم التقليب من حين لآخر حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
- ثم نخرجها من الزيت ونضعها على طبق التقديم بجانب الجبنة البيضاء والعديد من المشروبات الساخنة بالهنا والشفا.
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