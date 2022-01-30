طريقة عمل قراقيش الينسون المالحة اللذيذة.. وصفة سهلة يمكنك تنفيذها بسرعة وستكون من مقررات طلبات العائلة

طريقة عمل قراقيش الينسون المالحة اللذيذة، قراقيش اليانسون المالحة من المخبوزات الخفيفة التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عملها في المنزل بكل سهولة فهي تنتشر في العديد من الدول في الوطن العربي مثل بلاد الشام ومصر والكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار يعشقون هذه الوصفة بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما تناول جميع المخبوزات بجانب العديد من المشروبات الساخنة وتقدم أيضا بجانب الجبنة البيضاء كبديل للخبز ويوجد منها المالح والسكر، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

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المقادير المطلوبة لتحضير القراقيش المالحة

يمكنكم تحضير القراقيش المالحة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

المقادير

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

وحوالي ملعقة كبيرة من اليانسون.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير قراقيش اليانسون المالحة

يمكنكم عمل قراقيش اليانسون المالحة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: