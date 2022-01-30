طريقة عمل المكرونة التركية الشهية بالجبنة المودزريلا

تعد المكرونة التركية من أنواع المكرونة اللذيذة، وهى سريعة جدا فى طريقة تحضيرها ويتميز المطبخ التركى بالعديد من الأكلات ومنها هذه الأكلة، وكذلك تعتبر من الوجبات المفيدة والمغذية والتى يكون من السهل على أى مبتدئ فى الطبخ تنفيذها بكل سهولة، كما انها تحتوى على الجبنة المودزريلا التى يعشقها الأطفال والكبار لما تعطيه من شكل ونكهة مميزة للأكلات، وسوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير المكرونة التركية الشهية بالتفصيل.

مكونات المكرونة التركية

تحتوى المكرونة التركية على مكونات بسيطة جداً ومتوفرة فى المنزل وهى كالتالي:

كيس من المكرونة المقصوصة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

٢ كوب من الطماطم المهروسة.

٣ فص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة صغيرة من البهارات الايطالية.

١/٤ كيلو من الجبنة الريكوتا.

كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة تحضير المكرونة التركية سهلة وبسيطة جدا ويمكن لكل مبتدئ فى الطبخ تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي:

فى حلة على النار نضع كمية مناسبة من الماء لسلق المعكرونة. ونضع بها الملح وشوية زيت ونتركها حتى تغلي ثم نضع المكرونة مع التقليب المستمر حتى تنضج. ثم نصفي المكرونة ونغسلها بالماء ونتركها جانباً. فى طاسة أو حلة على النار نضع زيت الزيتون ونضيف اليه البصل المفروم والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم التوابل الإيطالية ونقلب لمدة ٣ دقائق حتى يصبح لون الثوم ذهبي ويذبل البصل. بعد ذلك نضيف عليهم الصلصة ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها تماماً. ثم نضيف الطماطم المهروس ويقلب ويترك على نار متوسطة حتى يتسبك. بعد ذلك نرفعه من على النار ونضيف عليها المعكرونة ونقلبهم مع بعض كويس. نحضر صينية أو طاجن وندهنه بالزبدة ونسكب الخليط ونضيف عليه الجبنة الريكوتا. ثم نرش على الوجه الجبنة المودزريلا المبشورة، ثم نضعها فى الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠. نتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.

فوائد البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم.

فوائد الطماطم

تحتوي ثمار الطماطم على العديد من الفوائد للجسم سوف نتعرف على بعضها فيمايلي:

تساعد فى السيطرة على ضغط الدم لمايحتويه من مضادات الأكسدة. يقلل من الإصابة باعتام عدسة العين. يعزز جهاز المناعة ويساهم فى تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد. يساعد فى التخفيف من اضطرابات الهضم. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: