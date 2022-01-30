بمكون عادة نتخلص منه مفعوله سحري للشعر.. اليكم بديل الكرياتين الطبيعي بهذه الخلطة

بديل الكرياتين الطبيعي، تبحث العديد من النساء دائما عن الطرق الطبيعية في المنزل تساعد في تنعيم الشعر وهناك العديد من المكونات الموجودة في منزلك ومن بينها الفازلين مع بعض المكونات الأخرى التي سنقدمها لكم خلال السطور القادمة كما سنقدم لكم الخطوات التي تساعدكم بشكل جيد على تنعيم الشعر بشكل كبير، كما ترغب العديد من النساء البعد عن جميع الطرق الكيميائية التي تسبب في حدوث العديد من الأضرار على المدي البعيد لذلك تابعوا معانا طريقة عمل هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير بسيطة للغاية وبدون تكلفة.

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كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون في البيت

يجب أن نشير أن هذه الوصفة ملائمة لجميع أنواع الشعر سواء كان جاف أو دهني أو ما بين الجاف أو دهني ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم المكونات الطبيعية التي تدخل في تركيبة الفازلين ومن بين هذه المكونات:

المقادير

ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان خميرة.

ملعقتان جل صبار.

زيت جرجير.

زيت سمسم.

زيت خروع.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم بكل سهولة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: