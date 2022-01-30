بدون ماء فكرة جهنمية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقائق بدون تعب

طريقة سلق الكرنب بدون ماء من أفضل الطرق التي من خلالها يكون من السهل على مختلف ربات المنازل القيام بالتحضيرات الأساسية لعمل أفضل وأشهر الوصفات الشعبية والمأكولات الأكثر طلبا من أفراد الأسرة وهي وصفة الكرنب المحشي، حيث تعد تلك الوصفة من السهل أن يتم إعدادها وبمنتهى السرعة من خلال اتباع خطوات بسيطة، أهمها التحضير للورق وسلقه بمنتهى السهولة ومن دون الحاجة إلى استعمال أي كمية من الماء، وفيما يأتي من تلك الفقرات بيان بأهم الخطوات لسلق الكرنب باستعمال الميكرو ويف.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

طريقة لسلق الكرنب بدون ماء وتعد تلك الطريقة من بين أهم الخطوات البسيطة والتي من الممكن من خلالها أن يتم الإعداد لورق الكرنب بمنتهى السهولة، ومن دون أن تكون هناك حاجة لاستعمال الماء مع إمكانية تقطيع الكرنب بطريقة سريعة ومن أهم خطوات التقطيع ما يلي في النقاط القادمة:

خطوات لتقطيع الكرنب:

تقطيع الكرنب يكون باستعمال سكين الخضار وفلانشة التقطيع

.نضع الكرنبة على الفلانشة.

إزالة الرأس تماما والورق الداكن.

تقطيع الكرنبة بالكامل ويكون الورق بشكل متناسق وبصورة مربعات لبدء السلق بالطريقة السريعة القادمة:

طريقة لسلق ورق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يتم التحضير للورق وسلقه من خلال اتباع الخطوات التالية حيث تعد تلك الطريقة باستعمال جهاز فرن الميكرو ويف: