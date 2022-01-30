نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف وتجهيز الممبار في البيت.. ووصفة مبتكرة لعمل حشوة الممبار لطعم أجمل من أي ممبار تذوقتيه من قبل في المقال التالي
طريقة تنظيف وتجهيز الممبار في البيت، طريقة جديدة لعمل محشي الممبار بسرعة وبسهولة، الممبار من الأكلات الشعبية المشهورة جدا في كثير من البلاد العربية؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق المميز كما أنها من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويحتوي على كثير من العناصر الغذائية ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة في الحشو، لذلك جئنا لكم من خلال مقالنا هذا بطريقة جديدة تجعل الحشو منتهى السهولة.
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طريقة جديدة الممبار
من خلال بعض المكونات التالية سوف نعد لكم الطريقة السريعة حشو المحشي، والتي تتمثل في الآتي:
المقادير
- كيلو من الممبار.
- كيلو ارز ابيض.
- 4 ملاعق كبيرة من الصلصة.
- كيلو عصير طماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الكزبرة.
- حزمة من الشبت.
طريقة تحضير حشو الممبار
من خلال الخطوات التالية قد نحصل على ممبار محشي بكل سهولة وسرعة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- يتم تنظيف الممبار جيدا من الداخل والخارج.
- ثم يتم النقع بالخل والملح.
- بعد ذلك نقوم بالتنظيف ويتم تقطيعه قطع متوسطة.
- ثم يتم بعد ذلك تحضير الحشو.
- نقوم بإحضار حلة مناسبة ويتم وضع ملعقتين من الزيت وبعدها يتم إضافة صلصة الطماطم.
- وتترك الصلصة إلى أن يتم تسبيكها.
- ثم يتم إضافة البصل المفروم وبعد ذلك نضيف إليه الشبت والبقدونس والكزبرة بعد أن يتم فرمها جيدا.
- يقلب الخليط جيدا بعد إضافة التوابل ويكرر التقليب مرة أخرى إلى أن يصبح الخليط جاهز.
- يتم غسل الأرز جيدا، بعد ذلك نقوم بحشو قطع الممبار مع الحرص بعدم ملئ الممبار حتى لا يتمزق عند التسوية.
- بعد أن يتم حشو الكمية كلها يتم إحضار وعاء به كمية كبيرة من الماء.
- يتم وضع الوعاء على النار ونضع بها الخل والليمون واتركيه كي يغلي.
- ثم نضع بها أصابع الممبار لمدة نصف ساعة.
- نخرج الأصابع من الماء ويمكنك الآن تحميره على نار متوسطة حتى يصل إلى اللون الذهبي.
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