طريقة تنظيف وتجهيز الممبار في البيت.. ووصفة مبتكرة لعمل حشوة الممبار لطعم أجمل من أي ممبار تذوقتيه من قبل

طريقة تنظيف وتجهيز الممبار في البيت، طريقة جديدة لعمل محشي الممبار بسرعة وبسهولة، الممبار من الأكلات الشعبية المشهورة جدا في كثير من البلاد العربية؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق المميز كما أنها من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويحتوي على كثير من العناصر الغذائية ولكن الكثير من السيدات يجدن صعوبة في الحشو، لذلك جئنا لكم من خلال مقالنا هذا بطريقة جديدة تجعل الحشو منتهى السهولة.

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طريقة جديدة الممبار

من خلال بعض المكونات التالية سوف نعد لكم الطريقة السريعة حشو المحشي، والتي تتمثل في الآتي:

المقادير

كيلو من الممبار.

كيلو ارز ابيض.

4 ملاعق كبيرة من الصلصة.

كيلو عصير طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة.

حزمة من الشبت.

طريقة تحضير حشو الممبار

من خلال الخطوات التالية قد نحصل على ممبار محشي بكل سهولة وسرعة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: