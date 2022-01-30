طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل بديل الكريز لتزيين التورتة والحلويات المختلفة

قشر البرتقال المكرمل ، من الوصفات سهلة التحضير والتي تتميز بمذاق خاص ولذيذ، كما أنها تصلح لتزيين الكيك والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات المختلفة كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل.

مكونات قشر البرتقال المكرمل

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثلاث برتقالات.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقتين من عصير البرتقال.

عصير نصف ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل وطريقة تحضيره كالتالي: