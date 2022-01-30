نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل بديل الكريز لتزيين التورتة والحلويات المختلفة في المقال التالي
قشر البرتقال المكرمل ، من الوصفات سهلة التحضير والتي تتميز بمذاق خاص ولذيذ، كما أنها تصلح لتزيين الكيك والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات المختلفة كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل.
مكونات قشر البرتقال المكرمل
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث برتقالات.
- كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقتين من عصير البرتقال.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال المكرمل وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بتقشير البرتقال بواسطة قشارة البطاطس حتي نأخذ الجزء البرتقالي فقط من القشرة دون الجزء الأبيض.
- ثم نقوم بتقطيع القشر إلي شرائح طويلة ورفيعة.
- ثم نقوم بوضع القشر في إناء به ماء علي النار حتي يغلي.
- وبعدما يبدأ في الغليان نقوم بسكب الماء من الإناء ونملئه مرة أخري بماء جديد ونضع فيه القشر ونضعه علي النار حتي يغلي للمرة الثانية.
- وبعدما يغلي الماء مع القشر للمرة الثانية نقوم بسكب الماء ونكرر الأمر ثلاث مرات حتي نتخلص من الطعم المر في قشر البرتقال.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه كوب إلا ربع من الماء وكوب من السكر وعصير نصف ليمونة ونضعه على النار حتى يغلي.
- وبعدما يغلي نقوم بتهدئة النار ونضيف إليه ملعقتي عصير البرتقال وقشر البرتقال الذي قمنا بغليه لعدة مرات.
- ونترك قشر البرتقال يغلي على نار هادئة حتي يثقل قوام الماء ويأخذ قشر البرتقال لونا شفافة بعض الشيء.
- وبعدما تتم تسويته نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نصفيه.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ