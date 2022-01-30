نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبسة السعودي بألذ طعم والسر في خلطة البهارات السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة السعودي من أشهى الأكلات التى يمتاز بها دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، فهى مميزة بالبهارات الخاصة بها التى تميزها عن غيرها، وهي وجبة متكاملة الأركان من البروتين سواء لحمة أو فراخ، ومن الكربوهيدرات الأرز البسمتي، وتحتوي أيضا على خضراوات زى الطماطم والجزر، هى وجبة مشبعة، ولا تحتاج إلى أوانى فقط كله فى حلة واحدة، ونقدم لكم بطريقة سهلة وميسرة الكبسة بطعم مميز ولذيذ.

مكونات الكبسة السعودي :

كيلو من اللحم

بصلة كبيرة مبشورة

٣ أكواب ارز بسمتي

عدد ١ طماطم مبشورة

جرزة مبشورة

معلقة صلصة طماطم

زيت+زبدة

ليمونة مجففة (لومى)

عود قرفه

٢حبهان صحيح ويطلق عليه هيل

ورق لورا

قرنفل حوالي ٤

بهارات لحمة ملعقة كبيرة

كركم معلقة كبيرة

معلقة صغيرة فلفل أسود

نصف معلقة كسبرة ناشفة

ملح

تزيين الوجه بالمكسرات (لوز وبندق وزبيب وكاجو وكسبرة خضراء)

طريقة تحضير الكبسة السعودي:

فى حلة على النار نضع ملعقة زيت ومكعب زبدة وعندما يسخن الزيت نضع اللحمة دون تقليب حتى لا تخرج مائها، ونتركها تأخذ لون ذهبى ،ونقلبها على الوجه الآخر،وبذلك تصبح اللحمة مشوية

وتنزل عليها والبصل ونقلبهم، ثم نضيف الطماطم ومعلقة الصلصة والجزر المبشور ونشوحهم جميعا،ونضيف التوابل الصحيحة وهي القرفة والحبهان والقرنفل واللومى

وبعد ذلك ننزل بالبهارات البودرة هى بهارات لحمة والكركم والملح والفلفل الأسود ،ويسكب على الخليط ماء ساخن حتى تستوى اللحمة ثلاثة تربع سواء وتشرب اللحمة الماء

نضيف بعد ذلك شوربة أو ماء لتسوية الارز حوالى أربعة أكواب ونصف ،وننزل بثلاث أكواب أرز بسمتي مغسول جيدا ونتركه على نار عالية حتى يغلى ويتشرب الأرز الماء وتهدأ النار حتى تمام النضج.

يوضع الزبيب فى ماء مغلى حتى ينتفخ وبعد ذلك نحمص المكسرات فى معلقة زيت .

نقوم بتحضير الطبق ونضع أولا الأرز وعليها اللحمة ،ونزين الطبق بالمكسرات المحمصة والكسبرة الخضراء وبالف هنا.

وتقدم الكبسة مع سلطة الدقوس وهى عبارة عن طماطم مقطعه قطع صغيرة وفلفل اخضر حامى وبارد وكسبرة خضراء ،ومعلقة توم مفروم وعصير ليمونة وملح حسب الرغبة ،وتوضع فى الثلاجة قليلا حتى يمتزج كله ويأخذ الطعم اللذيذ لها.

أهمّ أسرار نجاح الكبسة في المنزل

1) بعد أن يجف الأرز قبل طهيه، ضعي ملعقتين من زيت الزيتون في ملعقة كبيرة لمنعه من الانهيار.

2) لا تفتح علي الحلة في وقت قريب جدًا قبل طهي الرز وذلك حتى لا تتغير درجة الحرارة ويطهى الرز بشكل غير متساو. ضع في اعتبارك أنه سيتم استهلاك معظم وقت الطهي.

3) إذا نسيت وضع الأرز في الحلة وبدأت الطبقة السفلى في الاحتراق، قم بتغيير الكسرولة بسرعة قبل أن يصبح الأرز مذاقًا محترقًا افصلي الأرز المتفحم عن باقي اليخنة وامزجيها على الفور.

4) للحصول على نكهة خاصة مماثلة لنكهة الطهاة المحترفين، أضف نكهة البرتقال أثناء تجميد الخضار.