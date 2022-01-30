نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط اصنعي قناع القهوة لتبيض وشد الوجه بشكل سريع وجذاب في المقال التالي
يعتبر قناع القهوة ، من أكثر الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتبيضها ويعيد إلي البشرة نضارتها، حيث تبحث العديد من الفتيات والنساء عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وخاصة البشرة المجهدة التي تتعرض للكثير من العوامل الخارجية مثل الشمس والأتربة والجفاف، ومن أفضل المكونات التي تستخدم لتفتيح البشرة وإعادة نضارتها هي المكونات الطبيعية التي نجدها متوفرة في المنزل أو يمكن الحصول عليها بكل سهولة من المحلات أو من العطارة، ومن أهم هذه المكونات هي القهوة التي تعتبر هي مكون طبيعي يعمل على تفتيح البشرة وشد الجلد فهي لها مفعول سحري جداً وتقضي تماماً على التجاعيد، وتعتبر من أكثر المكونات التي تصنع منها العديد من الماسكات الطبيعية كما أنها تستخدم لعمل الصابون الطبيعي مثل صابونة القهوة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل قناع القهوة بالمنزل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.
مكونات عمل قناع القهوة
توجد الكثير من المكونات الطبيعية متوفرة لدينا تستخدم لتفتيح البشرة من أهمها مكونات ماسك القهوة وهي كما يلي:ـ
- ملعقة كبيرة قهوة.
- حليب سائل للخلط.
طريقة التحضير
لا يوجد أسهل من تحضير قناع القهوة بالمنزل لتفتيح الوجه وتبيضه وخطوات تحضيره هي كما يلي:ـ
- في طبق صغير نضيف القهوة، ثم نضيف إليها قطرات من الحليب السائل.
- ثم نخلط المكونات جيداً، حتي يتكون لدينا خليط سميك يشبه العجينة السائل.
- نقوم بترك الخليط لمدة 5 دقائق حتي يتجانس مع بعضه البعض ويختلط تماماً.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الماسك بطريقة سهلة ويجب اتباعها للحصول على نتائج سريعة وفعالة وهي كما يلي:ـ
- نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتي يصبح نظيفاً تماماً وخالي من أي شوائب.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه ونقوم بتدليكه بحركات دائرية، حتي يتوزع بشكل جيد.
- ثم نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجف تماماً.
- بعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد، حتي يساعد على غلق المسام.
- يمكن استخدام أي نوع من المرطبات الطبيعية المناسبة للبشرة بعد استخدام الماسك مثل ماء الورد أو أي كريم مرطب مناسب للبشرة.
- يتم تكرار الماسك مرتين بالأسبوع ويفضل المداومة على استخدامه.
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