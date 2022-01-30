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عمر شويل - جدة فرد وتنعيم الشعر بمكون طبيعي له مفعول السحر من خشن مجعد إلى ناعم حرير ، تتعدد الطرق التي يتم بها فرد الشعر، والتي يبحث عنها معظم السيدات الذين يعانون من الشعر المجعد، فبمجرد القيام بأي طريقة من هذه الطرق سيتم فرد الشعر بشكل مستقيم وانسيابي، وسيصبح شكله جميل وملفت أكثر للأنظار. معظم النساء يذهبون إلى مراكز التجميل ليقوموا بفرد شعرهم من خلال استعمال الأجهزة مثل مكواة الشعر أو باستخدام بعض الكريمات الكيماوية التي تضر الشعر أو عن طريق عمل بروتين الذي يؤدي إلى تساقط الشعر في المستقبل، ولكن في هذا المقال سوف نقدم بعض الطرق الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لفرد الشعر.

أفضل طرق تنعيم الشعر الخشن المجعد



في الحقيقة يمكن فرد الشعر بطريقة طبيعية مفيدة للشعر أو بطريقة غير طبيعية وقد تكون ضارة للشعر

لأنها تعرضه للإجهاد والتلف في المستقبل.

صحيح أن الطرق الغير طبيعية تظهر نتيجة سريعة في فرد الشعر إلا أنها تعرضه للتلف بنفس السرعة،

ومن أفضل الوصفات الطبيعية لفرد الشعر ما يلي:

طريقة حليب جوز الهند



حليب جوز الهند فعال جدًا في تنعيم الشعر وتقويته ولمعانه، بالإضافة إلى أنه يحمي فروة الرأس

من البكتيريا والجراثيم التي تسبب القشرة والحكة،

يستخدم حليب جوز الهند في فرد الشعر من خلال القيام بالآتي:

يتم إحضار كوب من حليب جوز الهند ووضعه في إناء، ثم إضافة بعض من عصير الليمون إليه.

ثم يتم وضع الإناء الذي يحتوي على الخليط داخل الثلاجة حتى يكون طبقة سميكة على الوجه.

وبعد ذلك يتم نزع الطبقة من على وجه الخليط، ووضعها على الشعر مباشرة،

ثم يتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة 20 دقيقة على الأقل.

ثم يتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة 20 دقيقة على الأقل. ثم نقوم بتغطية الشعر بواسطة فوطة دافئة لمدة 30 دقيقة، وفي النهاية يتم تمشيط الشعر وهو مبلل بالخليط.

وصفة الألوفيرا لفرد وتنعيم الشعر الخشن



الألوفيرا يتم استخلاصه من نبات الصبار الذي ينمو بشكل طبيعي،

الالوفيرا يحتوي على طبقة لزجة، تساعد هذه الطبقة بشكل كبير في فرد وتنعيم الشعر وتنعيمه ونموه،

كما أنها تقوي الشعر وتزيد كثافته.

يتم عمل وصفة الألوفيرا من خلال القيام بهذه الخطوات: