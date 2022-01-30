فكرة جديدة لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ والتخلص من الزفارة في ثواني هتبقي زي القشطة

أثناء الاستعداد لإعداد الطعام تقوم الأم بتحضير اللحوم المكونات التي تحتاج إلى استخدامها أثناء إعداد الطعام وبعض أنواع اللحوم تحتاج إلى عناية خاصة للتخلص من البكتيريا و الجراثيم التي تكون موجودة بداخلها خصوصا منتجات اللحوم التي يتم استخراجها بشكل مباشر من الحيوانات ويكون لابد من تنظيفيها بشكل عميق وهذه الأجزاء أبرز الأمثلة عليها الكرشة وأم الشلاتيت ‏‏وتحتاج هذه الأجزاء من اللحوم إلى الغسيل العميق و التخلص من الأشياء العالقة بها حتى تكون نظيفة وصالحة يتناولها الإنسان

مكونات طريقة تنظيف الكرشة وأم الشلاتيت

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لا يمكن استخدام أي مواد كيميائية أثناء التنظيف هذه الأجزاء لأننا سنقوم بتناول لها بعد اعدادها وغسلها جيدا لذلك يجب استخدام بعض المكونات الطبيعية حتى تساعد على تنظيف هذه الاجهزة بشكل عميق وفي نفس الوقت تعطي رائحة جميلة وتتخلص من جميع البكتيريا الموجودة فيها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات الطبيعية التي تستخدم في طريقة تنظيف هذه الأجزاء وهذه المكونات هي:

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نحتاج إلى كمية كبيرة من الخل.

نحتاج إلى ‫1\4‬ كوب تقريبا من الملح الخشنط‬

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. يمكن أيضا أن نستخدم الدقيق.

كوب كبير من الماء.

طريقة تنظيف الكرشة وأم الشلاتيت

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف هذه الأجزاء التي يتم استخدامها في إعداد الطعام وهذه الطريقة هي: