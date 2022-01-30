نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقتين فقط اصنعي بنفسك مقشر طبيعي للرؤوس السوداء من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني المرأة مشكلة محرجة في بشرتها، وهي الرؤوس السوداء عبارة وعن حبوب صغيرة ذات لون أسود نتيجة لاتراكم الزيوت الدهنية والخلايا الميتة علي الجلد، فينتج عنها الرؤوس، التي تتسبب في عدم توحيد لون البشرة فتلجأ ٱلي المستحضرات التجميلية لإخفائها، وتضطر للذهاب إلي المراكز التجميلية للتخلص منها وعمل تنظيف للبشرة ودفع مبالغ باهظة واستعمال آله حديدية وتحمل الألم حتي تزيلها راغبه في عودة بشرتها لطبيعتها، وسنتعرف علي خلطات طبيعية من المنزل مجربة وآمنة وغير مكلفة تساعدنا في عودة بشارتنا إلي نضارتها، ولكن ننصح أصحاب الرؤوس السوداء بعدم الضغط عليها، ومحاولة إزالتها بالاصابع لأننا بذلك لا نحل المشكلة، بل نجعلها تتفاقم وينتج عنها بظهور حب الشباب أو ترك آثار جانبية وندبات لا تزول.

طرق فعالة لإزالة الرؤوس في البيت

حمام الصونا المنزلي

يعتبر من الطرق الفعالة، التي لها تأثير قوي علي إزالة الشوائب والأفرازات الدهنية، التي ينتج عنها الرؤوس فهذا الماسك آمن واقتصادي جدا ويستطيع الجميع عمله لتوفر مكوناته في البيت، فكل ما نحتاج إليه.

2 لتر ماء

القليل من أوراق النعناع

شرائح ليمون

لتحضيره نحتاج إلي إناء لوضع الماء وأوراق النعناع علي النار لتغلي لمدة عشر دقائق نطفئ النار ونضيف إليهم شرائح ليمون قبل الاستخدام نقوم بتقريب الوجه من الماء المغلي بشرط تكون المسافة بين الوجه وإناء الماء حوالي 30 سم لأننا نحتاج فقط البخار الساخن المتصاعد من الماء، لفتح مسام البشرة حتي نتمكن من إزالة الأفرازات والرواسب العالقة بالجلد، نحضر منديل ورقيه ونضغط بالأصابع حتي نفرغ الشوائب الملتصقة بالمسام.

ماسك الحليب والجيلاتين

قناع طبيعي مكون من الجيلاتين والحليب، مكوناته متوفرة في كل بيت، نستطيع صنعه بسهوله، واستخدامه في تنظيف البشرة، حيث يحتوي اللبن علي مادة الاكتيك، التي تسهل امتصاص البشر الحليب، فيعمل كمقشر طبيعي ويزيل الخلايا الميتة دون الحاجة إلي عمل جلسات للبشرة.

لإعداه نحتاج إلي

معلقة كبيرة جيلاتين

معلقة حليب ساخن