بنصف كيلو دقيق عمل بسكويت النشادر مثل الجاهزة بطريقة فاطمة ابو حاتي في منزلك

يعد بسكويت النشادر من البسكويت الأكثر شهرة في الأعياد والمناسبات فهو يعرف باسم بسكوت العيد ولكن عمله لا يحتكر في العيد فقط ، ولكن البعض منا يود أن يعمله طوال العام لأن له طعم ومذاق شهي نود عمله في المنزل مثل المخابز والأفران الجاهزة ، فهو يقدم مع الشاي أو يقدم منفردا فكلتا الحالتين طعمه ولا أروع ، وهنا سوف نقدم طريقة بسكويت النشادر من الشيف فاطمة أبو حاتي.

عمل بسكويت النشادر بطريقة فاطمة أبو حاتي

عمل كيلو من بسكوت النشادر

المقادير:

كيلو من الطحين الأبيض

4 ملعقة من نشا الذرة

2 كوب زبدة لينة

2 كوب ونصف سكر بودر

1/2 كوب حليب

4 بيضات

ملعقة فانيليا

ملعقة بيكنج بودر

نصف ملعقة ملح

عمل نصف كيلو من بسكوت النشادر

المقادير:

1/2 كيلو دقيق أبيض

2 ملعقة من نشا الذرة

1 كوب زبدة لينة

1 كوب وربع من السكر البودر

1/4 كوب من الحليب

2 بيضة

1/2 ملعقة فانيليا

1/2 ملعقة بيكنج بودر

1/2 ملعقة من النشادر

رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت النشادر:

في وعاء خاص بالعجن قوم بخفق الزبدة ، بالمضرب الكهربي إلى أن يتغير لونها للأصفر الفاتح وتصبح كريميه القوام. ثم نقوم بإضافة السكر مع استمرارية الخفق ، حتى يتم تجانس الخليط ويصبح كريمي القوام أكثر. ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيض واللبن مع الخفق المستمر. ثم في وعاء أخر نضع كلا من المكونات الجافة . النشادر والدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر حتى تختلط تماما. ثم نقوم بإضافة الخليط الجاف إلى خليط اللين البيض والزبدة والسكر والحليب ونقوم بتقليبهم سويا ، حتى يصبح العجين هش ومتجانس. ثم نقوم بوضع عجينة البسكوت في ماكينة البسكوت أو كيس حلواني وعلى صينية تم دهنها . نقوم بتقطيع عجينة البسكويت على شكل البسكويت. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 ونقوم بإدخال البسكويت الفرن حتي يصبح لونه ذهبي من جميع الجهات. ثم نقوم بإخراجه من الفرن حتى يبرد ونقوم بحفظه في وعاء بلاستيك محكم الإغلاق.

ملحوظة:

لضمان نجاح البسكويت يجب نخل واستخدام دقيق خاص بالحلويات ، واستخدام نوع جيد للزبد . ونخل سكر البودر كما يستحسن أن تكون مقادير العجن بنفس درجة حرارة مكان العجن.