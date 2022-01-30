مش هتشتري اللانشون تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بمكونات اقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم أو فراخ تعد من الخطوات الممتازة والتي من الممكن أنتقوم كل ربة منزل بعملها في البيت وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، ومن خلال تلك المكونات يتم عمل أفضل نوع من أنواع اللانشون المغذي الصحي وهذا ما يكون في غضون وقت قصير حيث تعتبر وصفات اللانشون البيتي مختلفة ومتعددة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن الوصفة والمكونات الأساسية والطريقة المتبعة لتحضير اللانشون.

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم أو فراخ

طريقة لعمل اللانشون البيتي بدون لحوم أو فراخ تعتبر من أهم الطرق التي تبحث عنها مختلف ربات البيوت، حيث أن اللانشون بالوصفة الجاهزة التي تباع بالمحلات من الممكن أن تكون سبب في الكثير من المشكلات الصحية، لذا فهناك بحث دائم من قبل كل الأمهات لعمل وصفة اللانشون في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة وأقل إمكانات ومن دون الإضافة لأي لحوم من دواجن، أو لحوم، وإليكم الوصفة البيتي للانشون مع بيان مكوناتها من خلال الفقرة المقبلة.

مكونات لعمل اللانشون البيتي بدون لحوم أو فراخ

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل اللانشون البيتي من دون استعمال أي نوع من اللحم الأبيض أو الأحمر ما يلي في النقاط القادمة:

عدد ثلاث بيضات كاملة.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ملعقة من التوابل المشكلة.

فلفل أسود.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

ملح حسب الرغبة.

لون أحمر يكون صحي.

ثلاث قطع من الجبن المثلثات.

طريقة التحضير لوصفة اللانشون البيتي الصحي

من الممكن أن تقوم ربة المنزل باتباع الخطوات التالية: