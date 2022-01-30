خطوات عمل المعمول السعودى المحشو بالتمر وبدون حشو بطريقة مفيش أروع منها

يعد المعمول السعودى من الحلويات التى يفضلها السعوديين جدا، وعمله يكون مرتبط بالأعياد ومناسبات الأفراح ودائما يحبون التهادى به وتقديمه للضيوف، لما له من أهمية كبيرة عندهم وهذا النوع من الحلويات يحتوى على قيمة غذائية عالية، لاحتوائه على التمر الذى يحتوى على الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم والتى تمد الأنسان بالطاقة، وتساعد الأطفال على النمو بشكل سليم لذلك يقبل الجميع على أكله، وسوف نتناول فى هذا الموضوع مكونات وطريقة عمل المعمول السعودى.

مكونات المعمول السعودى

يتكون المعمول السعودى من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كما يلى:

1/22 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشة ملح.

1/2 كوب من الزبدة اللينة.

بيضة واحدة.

1/4 كوب من السمنة.

1/2 كوب من السكر.

للحشو

معجون تمر .

للتزيين

سكر بودر.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل سهلة وبسيطة المعمول السعودىولا تستغرق وقت وهى كالتالى:

نقوم بضرب الزبدة مع السكر والسمنة جيدابمضرب كهربائى أو سيلك على حسب المتوفر عندك. ثم نقوم بإضافة البيضة والفانيليا ونستمر فى الخفق. بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعض من الدقيق والحبهان والبيكينج بودر والملح. ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى الخليط السابق ونقوم بالعجن. بعد عجن الخليط كويس نقوم بتكوير العجينة باليد على شكل أقراص. نقوم بوضعها فى القالب المخصوص للمعمول لكى تأخذ الشكل الذى نفضله هذه الخطوة إذا كنا نفضله بدون حشو. أما ان كنا نريده محشو فنقوم بتكوير العجينة وبعد ذلك نقوم بفردها فى راحة اليد شوية ثم نضع العجوة على شكل كرة صغيرة الحجم داخل العجينة. ثم نقوم بقفل العجينة براحة اليدوتكويرها مرة أخرى وبعد ذلك نضعها فى القلب لتشكيلها وتأخذ الشكل المطلوب. بعد ذلك نقوم برصها فى صينية حرفها قصير. ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة. بعد خروجها من الفرن نتركها حتى تبرد ونضعها فى طبق التقديم. ونقوم برش السكر البودر على المعمول الغير محشى عند التقديم وبألف صحة وعافية.

فوائد السمنة

تحتوي السمنة على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ وه اللذان يعدان من أقوى مضادات الأكسدة فى مقاومة الأمراض. تساعد فى التخلص من الوزن الزائد مع عدم الإفراط فى تناولها. غنية بحمض البيوتريك والتى يعزز عملية الهضم ويحفز عمل بكتيريا الأمعاء النافعة ويفتح الشهية.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: